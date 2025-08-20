Нутрициолог назвала витамины и минералы, поддерживающие хорошее настроение
Цинк, витамин D и магний помогают сохранять позитивный эмоциональный фон и справляться со стрессом. Об этом NEWS.ru рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.
По ее словам, витамин D участвует в выработке серотонина, магний снижает избыточное возбуждение нервной системы, а цинк поддерживает работу дофаминовых рецепторов, способствуя ясности мышления и способности радоваться.
Эксперт также отметила важность омега-3 жирных кислот, особенно эйкозапентаеновой, которая укрепляет когнитивные функции и снижает воспаление.
Даже незначительный дефицит этих нутриентов, подчеркнула врач, может существенно ухудшить настроение и общее самочувствие, передает «Радиоточка НСН».
