В Бразилии обнаружен новый опасный вариант «лямбда»-штамма COVID-19

На юге Бразилии выявили новый опасный вариант коронавируса, который похож на лямбда-штамм, распространяющийся в странах Латинской Америки. Выводы ученых были опубликованы в электронной библиотеке medRxiv, сообщает ТАСС.

Группа бразильских медиков под руководством Присцилы Уинк из университета Рио-Гранде-ду-Сул в Порту-Алегри зафиксировала следы новой разновидности штамма в стране во время наблюдений за здоровьем одного из жителей, который ранее посещал Аргентину.