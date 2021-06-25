В Бразилии обнаружен новый опасный вариант «лямбда»-штамма COVID-19

На юге Бразилии выявили новый опасный вариант коронавируса, который похож на лямбда-штамм, распространяющийся в странах Латинской Америки. Выводы ученых были опубликованы в электронной библиотеке medRxiv, сообщает ТАСС.

Группа бразильских медиков под руководством Присцилы Уинк из университета Рио-Гранде-ду-Сул в Порту-Алегри зафиксировала следы новой разновидности штамма в стране во время наблюдений за здоровьем одного из жителей, который ранее посещал Аргентину.

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Отмечается, что лямбда-штамм коронавируса был признан ВОЗ в середине июля, теперь удалось установить его следы в Бразилии. Вероятно, новый штамм изначально пришел из Аргентины, а после мутировал.

Исследователи предположили, что распространение нового варианта вируса может серьезно обострить ситуацию с заболеванием в стране.


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ФОТО: Роспотребнадзор
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирус
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