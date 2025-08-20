Этой зимой самыми привлекательными направлениями для россиян станут Мальдивы, Таиланд и Вьетнам, а среди экзотических новинок можно отметить Саудовскую Аравию и Венесуэлу. Об этом НСН рассказала PR-директор Tez Tour Жанна Богачева.

Продажи туров на зимний сезон с октября 2025 года по май 2026 года по акции раннего бронирования на 36% опережают показатели прошлого года, рассказал гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов. По его словам, самыми популярными направлениями стали Турция, ОАЭ и Египет, также рекорды по росту спроса бьют Мальдивы и Вьетнам. Богачева рассказала, чем привлекательно каждое направление, и сколько обойдется отдых на одного человека.

«Самыми востребованными направлениями для отдыха в зимний сезон 2025/2026 годов являются Мальдивы и Таиланд. Так, с ноября по апрель на Мальдивах устанавливается идеальный климат с минимальными осадками, низкой влажностью и комфортной температурой воздуха +28...+30°C без изнуряющей жары. Также Мальдивы предлагают высочайший уровень сервиса. Важным аргументом является и общая безопасность, включая отсутствие насекомых и животных, опасных для человека. Рынок перелетов предлагает бюджетные рейсы с одной стыковкой и прямые перелеты из Москвы. Тур на Мальдивы на 7 ночей в ноябре 2025 года с вылетом из Москвы стартует от 128 671 рубля на человека. Что касается Таиланда, то текущие продажи на зимний сезон уже на 12% превышают показатели прошлого года. Отдых в Таиланде на 7 ночей в ноябре можно найти от 62 638 рублей на человека», - рассказала она.