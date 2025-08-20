В Белгородской области на фугасе подорвался автомобиль, ранены двое

Автомобиль взорвался на взрывном устройстве в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате происшествия пострадали два мирных жителя.

Инцидент произошел на участке автодороги Колотиловка – Репяховка. После подрыва машина загорелась. Пострадавших доставили в больницу. У мужчины диагностирована баротравма, от госпитализации он отказался. Женщина с ушибом поясницы направлена на обследование в городскую больницу №2 Белгорода.

Мирный житель пострадал в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ

Белгородская область расположена на юге страны и граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы между ними составляет около 50 километров.

Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа 2024 года в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».

Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУБелгородская область

