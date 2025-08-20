В Белгородской области на фугасе подорвался автомобиль, ранены двое
Автомобиль взорвался на взрывном устройстве в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате происшествия пострадали два мирных жителя.
Инцидент произошел на участке автодороги Колотиловка – Репяховка. После подрыва машина загорелась. Пострадавших доставили в больницу. У мужчины диагностирована баротравма, от госпитализации он отказался. Женщина с ушибом поясницы направлена на обследование в городскую больницу №2 Белгорода.
Белгородская область расположена на юге страны и граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы между ними составляет около 50 километров.
Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа 2024 года в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru