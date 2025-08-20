СМИ: Лидеры ЕС заранее распределили роли на встрече в Белом доме
Европейские лидеры, участвовавшие во встрече с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме, заранее распределили роли и стратегию поведения, чтобы избежать тупиков в переговорах. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на одного из участников встречи.
По его словам, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, имевший давние рабочие контакты с Трампом, был ответственным за начало обсуждений. Каждый из приглашенных политиков взял на себя отдельный аспект украинского конфликта.
Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен акцентировала внимание на «бедственном положении украинских детей», тогда как другие лидеры старались вести разговор в менее жестких терминах.
Источник уточнил, что участники намеренно избегали выражения «прекращение огня», предпочитая говорить о необходимости «прекратить убийства». При обсуждении гарантий безопасности для Киева использовался более расплывчатый термин — «присутствие», передает «Радиоточка НСН».
