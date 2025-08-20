СМИ: Лидеры ЕС заранее распределили роли на встрече в Белом доме

Европейские лидеры, участвовавшие во встрече с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме, заранее распределили роли и стратегию поведения, чтобы избежать тупиков в переговорах. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на одного из участников встречи.

По его словам, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, имевший давние рабочие контакты с Трампом, был ответственным за начало обсуждений. Каждый из приглашенных политиков взял на себя отдельный аспект украинского конфликта.