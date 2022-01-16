Не верить и не бояться. Россиян предупредили об активности телефонных мошенников

Поэтому интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН рекомендовал не церемониться с телефонными мошенниками.

«Не стесняйтесь повесить трубку, перезвонить в ваш банк, узнать, и если никакого перевода не осуществлялось, сообщить, с какого номера звонили, детали разговора, потому что в службе безопасности банка в обязательном порядке должны отработать этот инцидент», – пояснил собеседник НСН.

Ранее генеральный директор и основатель GROUP-IB Дмитрий Волков в пресс-центре НСН рассказал, что в социальном мошенничестве драйвером большого роста являются партнерские программы. Для этого организаторы создают платформу и приглашают туда людей, с которыми совместно убеждают пользователей сделать какое-то действие.