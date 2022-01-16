Не верить и не бояться. Россиян предупредили об активности телефонных мошенников
Полицейские и интернет-эксперты раскрыли отношение россиян к телефонным мошенникам.
Портал «Госуслуги» направил пользователям письма с предупреждением об участившихся случаях мошенничества с аккаунтами граждан, сообщают «Известия» в воскресенье, 16 января.
В письме содержится рекомендация не сообщать злоумышленникам мошенникам код из СМС и инструкции по защите аккаунта.
Телефонное мошенничество растет уже два года, но вечно это продолжаться не может, заявил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в пресс-центре НСН.
«Если мы говорим про 2022 год, то есть статистика, и она по физическим лицам и банкам. Если мы говорим про физических лиц, то вам позвонят мошенники с вероятностью 80% в течение года. Но телефонное мошенничество растет уже два года, и не может расти вечно. Шансы, то что вам не позвонят мошенники в течение года составляют 15-20%», - отметил Голованов.
Несмотря на это, разгул телефонных мошенников не относится к главным страхам россиян, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
«Преступность, связанная с мошенничеством по телефону? Если человек дурак, его ничем не исправишь, а дураки обычно ничего не боятся. Умный человек никогда не скажет никому по телефону свой номер счета и заветные три цифры, по которым можно снять деньги. Здесь я никаких страхов не вижу», - сказал Пашкин.
Поэтому интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН рекомендовал не церемониться с телефонными мошенниками.
«Не стесняйтесь повесить трубку, перезвонить в ваш банк, узнать, и если никакого перевода не осуществлялось, сообщить, с какого номера звонили, детали разговора, потому что в службе безопасности банка в обязательном порядке должны отработать этот инцидент», – пояснил собеседник НСН.
Ранее генеральный директор и основатель GROUP-IB Дмитрий Волков в пресс-центре НСН рассказал, что в социальном мошенничестве драйвером большого роста являются партнерские программы. Для этого организаторы создают платформу и приглашают туда людей, с которыми совместно убеждают пользователей сделать какое-то действие.
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