Интернет-омбудсмен рассказал о защите от нового телефонного мошенничества

«Это крайне серьезная и важная новость. Нужно как можно до большего количества людей, которые находятся в вашем окружении, донести, что никто из банка не звонит, чтобы сообщить о каком-либо неправомерном переводе. Не стесняйтесь повесить трубку, перезвонить в ваш банк, узнать, и если никакого перевода не осуществлялось, сообщить, с какого номера звонили, детали разговора, потому что в службе безопасности банка в обязательном порядке должны отработать этот инцидент», – пояснил он.

Также Мариничев в интервью НСН предложил сделать бесплатным проезд для всех граждан младше 16 лет.

