Интернет-омбудсмен рассказал о защите от нового телефонного мошенничества
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН объяснил, почему нельзя верить звонкам от банков о неправомерных переводах.
Роскачество предупредило о новом виде телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками полиции и зачастую работают в паре со лже-сотрудниками банка, рассказывая об утечке данных клиентов.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН объяснил, почему никогда нельзя верить звонкам от банков о неправомерных переводах.
«Это крайне серьезная и важная новость. Нужно как можно до большего количества людей, которые находятся в вашем окружении, донести, что никто из банка не звонит, чтобы сообщить о каком-либо неправомерном переводе. Не стесняйтесь повесить трубку, перезвонить в ваш банк, узнать, и если никакого перевода не осуществлялось, сообщить, с какого номера звонили, детали разговора, потому что в службе безопасности банка в обязательном порядке должны отработать этот инцидент», – пояснил он.
Также Мариничев в интервью НСН предложил сделать бесплатным проезд для всех граждан младше 16 лет.
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