«Ковид и дураки!» В профсоюзе полиции назвали главные страхи жителей Москвы и Петербурга
Умный человек не попадется на уловки телефонных мошенников, а большинство московских уличных преступлений помогают раскрыть камеры, сказал НСН Михаил Пашкин.
Главным страхом жителей российских мегаполисов являются ограничения, связанные с коронавирусом, а не преступность или разгул телефонных мошенников, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
Ранее стало известно, что Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг самых «тревожных» регионов России по итогам 2021 года. Эти данные обнародовал РБК со ссылкой на исследование КРОС, основанное на количестве «тревожных тем» в СМИ и соцсетях.
«Люди боятся, что их не пустят в транспорт. Например, мэр Москвы сейчас запретил бесплатно ездить в транспорте пенсионерам старше 60 лет, если не привьешься. А люди прививаться не хотят. Здесь страхи не из-за того, что заболеют, а именно из-за ковидных ограничений. В Москве уличная преступность раскрывается на 80% с помощью камер видеонаблюдения. Преступность, связанная с мошенничеством по телефону? Если человек дурак, его ничем не исправишь, а дураки обычно ничего не боятся. Умный человек никогда не скажет никому по телефону свой номер счета и заветные три цифры, по которым можно снять деньги. Здесь я никаких страхов не вижу. Страхов войны с Украиной, думаю, тоже нет, потому что армия у нас нормальная, если уж пойдут на Украину, то быстренько до Киева дойдут», - сказал Пашкин.
Исследование показало, что самыми невосприимчивыми к страхам регионами стали Ингушетия и Чечня.
«В Чечне как скажут, так и будет, а в Ингушетии люди после серьезных волнений, которые произошли там год назад, перестали бояться, они поняли, что за ними сила, хотя руководителей протестного движения арестовали. Но местные правоохранительные органы встали на их защиту. Тем не менее, Чечню и Ингушетию нельзя сравнивать с Москвой и Питером», - сказал глава столичного профсоюза полиции в этой связи.
Он также усомнился в данных опроса о том, что жители Пермского края, Тюменской и Свердловской областей опасались в 2021 году роста жестоких преступлений.
«Они могут написать, что угодно, и серьезно относиться к их исследованию я бы не стал. Думаю, авторы этих опросов все сделали некорректно. Ничего бояться под Новый год не стоит, надо радоваться жизни, смотреть в будущее с позиции, что все будет хорошо, и все действительно так будет. Как встретим это Новый год, так он и пройдет, а встречать его со страхами не хочется», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В рамках исследования эксперты разделили российские регионы на «встревоженные», «уравновешенные» и «невозмутимые». В группу «тревожных» попали Москва, Санкт-Петербург, Вологодская область, Пермский край, Архангельская, Новгородская, Тюменская и Свердловская области, Крым и Краснодарский край.
В начале ноября мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице ряд ограничений. В частности, был приостановлен бесплатный проезд в транспорте москвичей старше 60 лет и хронических больных. При этом блокировка социальных карт не коснулась переболевших коронавирусом в течение полугода, либо вакцинированных
Ранее руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев в пресс-центре НСН высказал мнение, что возможный возврат банками денег жертвам мошенников может породить новые преступные схемы.
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