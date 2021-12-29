«Ковид и дураки!» В профсоюзе полиции назвали главные страхи жителей Москвы и Петербурга

Главным страхом жителей российских мегаполисов являются ограничения, связанные с коронавирусом, а не преступность или разгул телефонных мошенников, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.

Ранее стало известно, что Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг самых «тревожных» регионов России по итогам 2021 года. Эти данные обнародовал РБК со ссылкой на исследование КРОС, основанное на количестве «тревожных тем» в СМИ и соцсетях.