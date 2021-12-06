Кортнев: Ежегодно мошенники обворовывают россиян на миллиарды рублей
Лидер группы «Несчастный случай» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Производители предупредили о возможном дефиците картофеля в 2022 году
Сокращение производства в личных подсобных хозяйствах и увеличение мощностей по переработке картофеля на 50% могут привести к дефициту клубней в 2022 году.
Алексей Кортнев: «Ребята-производители, вы с ума что ли сошли? Если у вас сокращается добыча картофеля на частных делянках, то зачем же вы на 50% увеличили мощности по его переработке? Где логика? Где смысл? Ну, снизьте, наверное, тогда свои усилия по переработке и будет снова хорошо», - посоветовал музыкант.
25% россиян безразлична длительность новогодних каникул
Специалисты опросили 1600 совершеннолетних граждан из 316 населенных пунктов из всех округов России и выяснили, что 25% респондентов все равно, как долго длятся праздничные каникулы. При этом 49% опрошенных относятся к длинным новогодним выходным положительно. В то же время 17% россиян поделились мнением, что долгие праздничные каникулы давно пора сократить.
Алексей Кортнев: «Я отношусь именно к этим 25%. Но я, честно говоря, не думал, что четверть россиян тоже не работают регулярно. Мне вот все равно, у нас каникулы наступают тогда, когда захочется. Я думаю, так у всех музыкантов, кроме служащих в государственных оркестрах. Но то, что 25% россиян живут в свободном графике стало для меня полной неожиданностью», - сказал лидер коллектива.
Клиентам банков будут возвращать потерянные из-за мошенников деньги
Центробанк планирует определить сумму денежных средств, которую банки страны должны будут возвращать клиентам, пострадавшим от мошенников.
Алексей Кортнев: «Я думаю, что банки будут страшно сопротивляться. Но государство у нас мощное, сильное, оно их как-нибудь уговорит. Мы знаем, что ежегодно мошенники обворовывают россиян на миллиарды рублей. Если хотя бы 25% из этого банки будут возвращать, то им придется очень и очень несладко. Почему наши милые сограждане до сих пор верят этим телефонным разводилам, понять невозможно», - резюмировал артист.
Каждый пятый россиянин не справился с расшифровкой СССР
Каждый пятый взрослый россиянин не сумел правильно расшифровать аббревиатуру СССР — Союз Советских Социалистических Республик. Такие данные были получены по итогам опроса ВЦИОМ. Большая часть из тех, кто не смог ответить правильно на вопрос, — молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. При этом свыше 80 процентов участников опроса с задачей справились.
Алексей Кортнев: «Интересно, а какое количество россиян справилось бы с расшифровкой аббревиатуры ВЦИОМ? Я вот, например, сделать этого не могу», - пошутил он.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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