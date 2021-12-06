Кортнев: Ежегодно мошенники обворовывают россиян на миллиарды рублей

Алексей Кортнев: «Я отношусь именно к этим 25%. Но я, честно говоря, не думал, что четверть россиян тоже не работают регулярно. Мне вот все равно, у нас каникулы наступают тогда, когда захочется. Я думаю, так у всех музыкантов, кроме служащих в государственных оркестрах. Но то, что 25% россиян живут в свободном графике стало для меня полной неожиданностью», - сказал лидер коллектива.



