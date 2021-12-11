Россиян предупредили о новой схеме мошенников с использованием фальшивого кол-центра
Телефонные мошенники стали использовать новую схему, по которой жертвы сами звонят в поддельный кол-центр и сообщают данные либо совершают действия, позволяющие злоумышленникам вывести с их счетов деньги. Об этом сообщила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева в беседе с РИА Новости.
Как отметила эксперт, подобные схемы стали распространяться в последний год.
«Люди получают рассылки с предупреждением о необходимости срочно решить какую-то проблему. После чего связываются с кол-центром и уже в разговоре с оператором сообщают сведения, позволяющие обчистить их счета, или устанавливают вредоносное ПО на свои телефоны или компьютеры», — пояснила Лазарева.
Специалист подчеркнула, что звонящие больше доверяют «кол-центру», в который обращаются сами, и готовы следовать инструкциям лже-операторов.
Для предотвращения преступлений с использованием этой схемы необходимо перенастроить спам-фильтры почтовых сервисов «на основе анализа ключевых слов, используемых в таких рассылках», считает Лазарева. Это не решит проблему полностью, однако значительно сократит число жертв мошенников.
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