В МВД предупредили о новой схеме телефонного мошенничества
Телефонные мошенники начали применять новую схему с использованием голосовых роботов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
По данным правоохранителей, злоумышленники обзванивают клиентов банков, втираются в доверие и выманивают данные для совершения операций в онлайн-банке.
В МВД уточнили, что жертве мошенников поступает звонок, и банковский робот-помощник сообщает человеку о якобы подозрительных операциях, которые проводятся в его личном кабинете: переводе средств, оформлении кредита или смене привязанного номера телефона, отмечает Газета.ру.
«Далее в тональном режиме просят подтвердить операции. В случае отказа происходит соединение с псевдосотрудником службы безопасности банка, который в разговоре пытается получить все данные абонента», — рассказали в ведомстве.
Как напомнили в правоохранительных органах, сотрудники работники банков и роботы-помощники не звонят клиентам в подобных случаях. Если человек стал жертвой злоумышленников, ему необходимо обратиться в полицию, пишет РИА ФАН.
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