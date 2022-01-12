В МВД предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

По данным правоохранителей, злоумышленники обзванивают клиентов банков, втираются в доверие и выманивают данные для совершения операций в онлайн-банке.

В МВД уточнили, что жертве мошенников поступает звонок, и банковский робот-помощник сообщает человеку о якобы подозрительных операциях, которые проводятся в его личном кабинете: переводе средств, оформлении кредита или смене привязанного номера телефона, отмечает Газета.ру.

«Далее в тональном режиме просят подтвердить операции. В случае отказа происходит соединение с псевдосотрудником службы безопасности банка, который в разговоре пытается получить все данные абонента», — рассказали в ведомстве.

Как напомнили в правоохранительных органах, сотрудники работники банков и роботы-помощники не звонят клиентам в подобных случаях. Если человек стал жертвой злоумышленников, ему необходимо обратиться в полицию, пишет РИА ФАН.

