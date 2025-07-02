Над ДНР перехватили 113 украинских беспилотников за сутки

Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за сутки перехватила 113 украинских беспилотников над Донецкой Народной Республикой. Об этом сообщило региональное управление ФСБ.

Как отметили в ведомстве, специалисты предотвратили массированный налет БПЛА.

«Всего над городами ДНР перехвачено 113 украинских беспилотников, посягавших на мирное население Донбасса», - указано в сообщении.

В частности, 75 дронов нейтрализовали над Горловкой, 38 - над Донецком и Макеевкой. На местах падения подавленных БПЛА работали взрывотехники управления ФСБ, взрывоопасные предметы и фрагменты дронов изъяли и уничтожили.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над тремя регионами России сбили пять беспилотников ВСУ самолетного типа, пишет «Свободная пресса».

