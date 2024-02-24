«Не нужен мне берег турецкий»? Россияне изменили отношение к отдыху и жизни в Турции

Так, в январе в Турцию съездили 230 тысяч 579 россиян, а за аналогичный период 2023 года Турцию посетило 279 тысяч 818 российских туристов, следует из статистики министерства туризма республики.

Действительно, Турция потеряла позиции у российских туристов. Туроператоры зафиксировали повышение спроса на зарубежные туры на День защитника Отечества по сравнению с прошлым годом, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).