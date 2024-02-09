СМИ: Турецкие банки снова начали принимать платежи из России

По данным издания, в число разрешенных категорий попали сельхозпродукция, медицина, текстиль, туризм и образование. Уточняется, что трансакции возобновили банки Ziraat и VakifBank.

На данный момент расчеты с Турцией осуществляются в национальных валютах. При этом основная масса операций, которые сейчас проходят, относятся к жизненно необходимым товарам, они в основном проводятся через платежных агентов, не имеющих связей с Россией.

Ранее появилась информация о том, что с 1 января почти все турецкие банки отказались обрабатывать транзакции с кредитными организациями России, опасаясь санкций США. Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что решить вопрос с платежами можно только на уровне первых лиц государств.

