СМИ: Турецкие банки снова начали принимать платежи из России
Банки Турции начали принимать платежи из России по ограниченному перечню товаров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
По данным издания, в число разрешенных категорий попали сельхозпродукция, медицина, текстиль, туризм и образование. Уточняется, что трансакции возобновили банки Ziraat и VakifBank.
На данный момент расчеты с Турцией осуществляются в национальных валютах. При этом основная масса операций, которые сейчас проходят, относятся к жизненно необходимым товарам, они в основном проводятся через платежных агентов, не имеющих связей с Россией.
Ранее появилась информация о том, что с 1 января почти все турецкие банки отказались обрабатывать транзакции с кредитными организациями России, опасаясь санкций США. Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что решить вопрос с платежами можно только на уровне первых лиц государств.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю
- Кабмин Украины разрешил военкоматам работать круглосуточно
- Биатлонист из Монголии впервые завоевал медаль на международном турнире
- СМИ: Михаилу Боярскому провели операцию на сердце
- Сыгравший Бэтмена Кристиан Бейл построит дома для осиротевших детей
- Жительницу Самары арестовали за оскорбительное видео с памятником
- Сбер зафиксировал рекордную долю ипотеки на ИЖС в январе
- Финляндия намерена ужесточить условия получения гражданства
- Адвокат Михаила Ефремова опроверг сообщение о переговорах для УДО артиста
- Опрос: Более половины поляков выступили против выплат беженцам с Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru