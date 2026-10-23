Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «270 на 270»
Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными по формуле «270 на 270». Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
Отмечается, что с подконтрольной Киеву территории были возвращены 270 российских военнослужащих. Взамен переданы 270 военнопленных украинской армии.
В ведомстве добавили, что вернувшиеся из плена российские военные находятся в Белоруссии, с ними работает уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Ранее Россия и Украина на пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области Белоруссии провели обмен мирными жителями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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