Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «270 на 270»

Отмечается, что с подконтрольной Киеву территории были возвращены 270 российских военнослужащих. Взамен переданы 270 военнопленных украинской армии.

В ведомстве добавили, что вернувшиеся из плена российские военные находятся в Белоруссии, с ними работает уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Ранее Россия и Украина на пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области Белоруссии провели обмен мирными жителями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

