«Серьезные вложения»: Открытие зарубежных направлений заставит туротрасль снижать цены

«Да, мы видим рост популярности. Если смотреть на этот год, то ранние бронирования на летний сезон показывают стабильный рост даже по сравнению с 2023 год, а тот год по цифрам был хороший по росту. Все последние годы идет стабильное увеличение популярности путешествий во внутреннем туризме, мы берем данные с 2019 года сейчас. Этому способствует уровень предложения – от туркомпаний, от гостиниц, от транспортных компаний. Второе – появились новые маршруты, не только центры притяжения (Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург). Сегодня можно подобрать в любой сезон путешествие по России. Это и зимний отдых, и летний, и в межсезонье», - рассказал он.

По его словам, при открытии новых зарубежных направлений, цены на внутренние будут снижаться.

«За этими цифрами стоит другой вопрос. Чтобы дальше расти, нужны серьезные вложения в инфраструктуру, гостиницы, дороги. Если сравнивать рост, международные путешествия выросли за 2023 год на 17%. Процент роста схож. Конечно, здоровая конкуренция будет позитивно сказываться на ценообразовании в России. Мы должны учитывать фактор роста цен на отдых. Это тоже сдерживающий фактор. В этом и может помочь открытие зарубежных направлений. За последний год очень многие направления показали большой рост – ОАЭ, Турция, Таиланд и Египет. Массовые направления открыты для прямой перевозки. Конкуренция есть и в стоимости перелета, и в стоимости размещения», - подчеркнул собеседник НСН.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Леонид Флит предложил отменить визы для туристов из Китая для обмена потоком. На данный момент китайские туристы могут приехать в Россию без визы в рамках групповых туров, также есть возможность оформить электронную визу, передает «Радиоточка НСН».

