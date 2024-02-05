«Серьезные вложения»: Открытие зарубежных направлений заставит туротрасль снижать цены
Дмитрий Горин заявил НСН, что рост турпотока по России на 20% говорит о том, что отрасли требуются серьезные вложения, чтобы дальше конкурировать с другими странами.
Внутренний туризм становится все более популярным, но его по-прежнему «догоняет» международный, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с НСН. По его словам, при открытии новых зарубежных направлений цены на путешествия по России снизятся.
Турпоток по России в 2023 году вырос на 20% до 78 млн, сообщил на пленарной сессии Дня туризма на выставке-форуме «Россия» вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Горин добавил, что объем международных путешествий вырос за 2023 год на 17%, что говорит о конкуренции в туристической отрасли.
«Да, мы видим рост популярности. Если смотреть на этот год, то ранние бронирования на летний сезон показывают стабильный рост даже по сравнению с 2023 год, а тот год по цифрам был хороший по росту. Все последние годы идет стабильное увеличение популярности путешествий во внутреннем туризме, мы берем данные с 2019 года сейчас. Этому способствует уровень предложения – от туркомпаний, от гостиниц, от транспортных компаний. Второе – появились новые маршруты, не только центры притяжения (Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург). Сегодня можно подобрать в любой сезон путешествие по России. Это и зимний отдых, и летний, и в межсезонье», - рассказал он.
По его словам, при открытии новых зарубежных направлений, цены на внутренние будут снижаться.
«За этими цифрами стоит другой вопрос. Чтобы дальше расти, нужны серьезные вложения в инфраструктуру, гостиницы, дороги. Если сравнивать рост, международные путешествия выросли за 2023 год на 17%. Процент роста схож. Конечно, здоровая конкуренция будет позитивно сказываться на ценообразовании в России. Мы должны учитывать фактор роста цен на отдых. Это тоже сдерживающий фактор. В этом и может помочь открытие зарубежных направлений. За последний год очень многие направления показали большой рост – ОАЭ, Турция, Таиланд и Египет. Массовые направления открыты для прямой перевозки. Конкуренция есть и в стоимости перелета, и в стоимости размещения», - подчеркнул собеседник НСН.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Леонид Флит предложил отменить визы для туристов из Китая для обмена потоком. На данный момент китайские туристы могут приехать в Россию без визы в рамках групповых туров, также есть возможность оформить электронную визу, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Греция опровергла намерения передать Украине С-300
- Музыкальный лейбл Анны Asti должен налоговой 7,5 миллиона рублей
- Власти Техаса усилят контроль над границей с Мексикой
- Евросоюз введет санкции против компаний, участвующих в обходе мер против России
- СМИ: Власти Финляндии намерены продлить закрытие границы с Россией
- Модель украинского происхождения отказалась от титула «Мисс Япония»
- Мэра Днепра включили в перечень экстремистов и террористов
- Частный детсад опечатали в Новой Москве из-за вспышки кишечной инфекции
- Авиакомпанию «Победа» оштрафовали за овербукинг на рейсе из Новосибирска
- ФАС предложила наказывать за превышающий инфляцию рост цен на товары
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru