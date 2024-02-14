«Вывозятся миллиарды!»: Россияне скупают виллы в Таиланде и на Бали
Россияне покупают жилье на острове Пхукет как для собственного проживания, так и для сдачи в аренду, отметила Ирина Радченко.
Россияне активно покупают недвижимость в ОАЭ, Таиланде, на Бали и в Турции, при этом на острове Пхукет в декабре 2023 года был ажиотажный спрос на жилье, рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с НСН.
Ранее аналитики компании Colliers International (Thailand) сообщили, что россияне составили в 2023 году 25% иностранных покупателей квартир в кондоминиумах и около 50% покупателей вилл на туристическом острове Пхукет в Таиланде. Радченко отметила, что Таиланд находится на втором месте среди лидеров по покупке жилья россиянами.
«Цены существенно выросли на Пхукете. Есть ажиотаж, в прошлом декабре буквально очереди стояли к застройщикам. Остров активно застраивается. Россияне покупают жилье как для собственного проживания, так и для сдачи в аренду. Там комфортно и жить, и с точки зрения инвестиций хорошая доходность. При этом по покупке жилья россиянами лидируют ОАЭ. Турция лидировала в предыдущие два года, сейчас там изменилось законодательство, повысили порог входа для ВНЖ (вид на жительство - ред. НСН). Турция уже не в топе. Из всех покупок зарубежной недвижимости лидируют на данный момент ОАЭ, потом Таиланд, Бали и только потом Турция. Из России вывозятся миллиарды», - сказала Радченко.
При этом она указала, что россияне продолжают вкладываться в отечественный рынок недвижимости. Радченко напомнила, что в 2023 году был зафиксирован самый большой рост ипотечных кредитов за всю историю наблюдений.
«В прошлом году был «бум» ипотеки. За всю историю наблюдений был самый большой рост ипотечных кредитов. Кто может, тот покупает квартиру со льготной ипотекой, а кто может позволить себе виллу или квартиру в Таиланде, покупает там», - резюмировала собеседница НСН.
Ранее сообщалось, что за 2023 год россияне в среднем тратили на покупку недвижимости в ОАЭ 570 тысяч долларов. По данным аналитиков Russia Sotheby's International Realty, в начале прошлого года россияне покупали недвижимость в ОАЭ в основном для инвестиций, но уже к концу года граждане РФ стали покупать недвижимость для личного пользования, передает «Радиоточка НСН».
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