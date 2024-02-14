«Вывозятся миллиарды!»: Россияне скупают виллы в Таиланде и на Бали

Россияне активно покупают недвижимость в ОАЭ, Таиланде, на Бали и в Турции, при этом на острове Пхукет в декабре 2023 года был ажиотажный спрос на жилье, рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с НСН.

Ранее аналитики компании Colliers International (Thailand) сообщили, что россияне составили в 2023 году 25% иностранных покупателей квартир в кондоминиумах и около 50% покупателей вилл на туристическом острове Пхукет в Таиланде. Радченко отметила, что Таиланд находится на втором месте среди лидеров по покупке жилья россиянами.