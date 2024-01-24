АТОР: Количество поездок россиян за рубеж выросло на 13% в 2023 году
Количество поездок россиян за рубеж в прошлом году увеличилось на 13% по сравнению с 2022 годом и составило 26 миллионов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ РФ и туркомпаний.
Отмечается, что больше всего поездок в 2023 году россияне совершили в Турцию (около 6,3 млн), ОАЭ (1,5 млн), Таиланд (1,5 млн), а также Египет и Абхазию. Согласно данным, в топ-10 также вошли Мальдивы, Шри-Ланка, Куба, Китай и Сербия.
Ранее аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия» подсчитали, что Таиланд, Шри-Ланка и Узбекистан стали самыми бюджетными и безвизовыми направлениями для россиян этой зимой, передает «Радиоточка НСН».
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