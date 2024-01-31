Россияне заняли первое место по турпотоку в Турцию в 2023 году
Россияне заняли первое место по турпотоку в Турцию в 2023 году, , сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.
По его словам, за год страну посетили 56,7 миллиона туристов, россияне среди них 6,3 миллиона, второе место у Германии – 6,2 миллиона, а третье у Великобритании (3,8 миллиона).
В целом количество поездок россиян за рубеж в прошлом году увеличилось на 13% по сравнению с 2022 годом и составило 26 миллионов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ РФ и туркомпаний. Отмечается, что больше всего поездок в 2023 году россияне совершили в Турцию (около 6,3 млн), ОАЭ (1,5 млн), Таиланд (1,5 млн), а также Египет и Абхазию. Согласно данным, в топ-10 также вошли Мальдивы, Шри-Ланка, Куба, Китай и Сербия, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД Южной Кореи опроверг данные о закрытии консульства во Владивостоке
- В Швеции более тысячи артистов выступили против участия Израиля в «Евровидении»
- РФС назвал дату проведения товарищеского матча со сборной Сербии
- ЦБ призвал предоставить банкам возможность запрета операций в мессенджерах
- ВМФ России получил подлодку проекта 677 «Кронштадт»
- СМИ: Ил-76 под Белгородом сбила ракета ПВО западного производства
- Пассажиропоток аэропорта Сочи вырос почти на 8% в 2023 году
- Борис Надеждин сдал в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента
- Центробанк сообщил об интересе иностранцев к обмену заблокированными активами
- Сбер выпустил новую версию приложения для iOS
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru