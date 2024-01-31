Россияне заняли первое место по турпотоку в Турцию в 2023 году

Россияне заняли первое место по турпотоку в Турцию в 2023 году, , сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

По его словам, за год страну посетили 56,7 миллиона туристов, россияне среди них 6,3 миллиона, второе место у Германии – 6,2 миллиона, а третье у Великобритании (3,8 миллиона).

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В целом количество поездок россиян за рубеж в прошлом году увеличилось на 13% по сравнению с 2022 годом и составило 26 миллионов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ РФ и туркомпаний. Отмечается, что больше всего поездок в 2023 году россияне совершили в Турцию (около 6,3 млн), ОАЭ (1,5 млн), Таиланд (1,5 млн), а также Египет и Абхазию. Согласно данным, в топ-10 также вошли Мальдивы, Шри-Ланка, Куба, Китай и Сербия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/ Борис Бабанов
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