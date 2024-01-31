Россияне заняли первое место по турпотоку в Турцию в 2023 году

В целом количество поездок россиян за рубеж в прошлом году увеличилось на 13% по сравнению с 2022 годом и составило 26 миллионов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ РФ и туркомпаний. Отмечается, что больше всего поездок в 2023 году россияне совершили в Турцию (около 6,3 млн), ОАЭ (1,5 млн), Таиланд (1,5 млн), а также Египет и Абхазию. Согласно данным, в топ-10 также вошли Мальдивы, Шри-Ланка, Куба, Китай и Сербия, передает «Радиоточка НСН».

