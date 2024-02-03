Берег турецкий. Россияне выбрали главное направление для путешествий в 2024 году

Россияне заняли первое место по турпотоку в Турцию в 2023 году, , сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

По его словам, за год страну посетили 56,7 миллиона туристов, россиян среди них 6,3 миллиона, второе место у Германии – 6,2 миллиона, а третье у Великобритании (3,8 миллиона).

В целом количество поездок россиян за рубеж в прошлом году увеличилось на 13% по сравнению с 2022 годом и составило 26 миллионов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ РФ и туркомпаний.