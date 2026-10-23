Замороженный спрос: В России назвали число крионированных людей
Маямсина Валерия заявила НСН, что на будущее такой договор есть ужу у тысячи человек.
В России сегодня 109 крионированных людей, но спрос будет расти, заявил директор криокомпании «КриоРус», футуролог Маямсина Валерия (Валерия Прайд) в пресс-центре НСН.
«Вообще замороженных людей везде мало, по всему миру, у нас их 109 человек, но почти тысяча людей имеет договор на будущее. Не все еще могут себе это позволить. Сегодня мне уже два человека позвонили. В будущем число будет расти, потому что технологию постоянно подпитывают это направление. В США 500 человек уже выбрали такой вариант», — отметил она
Россия сегодня занимает второе место в мире по числу крионированных людей — тех, чьи тела или мозги после юридической смерти подверглись глубокому охлаждению в надежде на возможное восстановление в будущем. По данным на октябрь 2026 года в мире насчитывается около 740 крионированных людей.
Сегодня крионика остается экспериментальной концепцией: ни одному человеку после крионического сохранения пока не удалось вернуться к жизни. При этом в марте 2026 года немецкие ученые сообщили, что им удалось восстановить работу участков мозга после глубокой криоконсервации, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Экс-депутат Госдумы от КПРФ Михайлов попал в список террористов и экстремистов
- В Госдуме оценили перспективы переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
- «А не пошли бы вы!»: Волочкова отвергла обвинения в рекламе обманщиков из «АйфонБерри»
- Психиатр раскрыл, почему люди готовы пойти на криозаморозку
- «А как же душа?»: Иерей назвал три причины бесполезности криозаморозки
- Агутин перепел на новом альбоме Высоцкого и Николаева
- «Зачем это надо»: Туроператоры не поверили в продажу «Библио-Глобуса»
- Восполнить кассовый разрыв: Как поменялось отношение бизнеса к кредитам
- Рано хоронят: Какие проблемы Трамп создаст для Украины и Зеленского
- Чичваркина оштрафовали за неисполнение обязанностей иноагента