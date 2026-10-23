Замороженный спрос: В России назвали число крионированных людей

Маямсина Валерия заявила НСН, что на будущее такой договор есть ужу у тысячи человек. 

В России сегодня 109 крионированных людей, но спрос будет расти, заявил директор криокомпании «КриоРус», футуролог Маямсина Валерия (Валерия Прайд) в пресс-центре НСН.

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«Вообще замороженных людей везде мало, по всему миру, у нас их 109 человек, но почти тысяча людей имеет договор на будущее. Не все еще могут себе это позволить. Сегодня мне уже два человека позвонили. В будущем число будет расти, потому что технологию постоянно подпитывают это направление. В США 500 человек уже выбрали такой вариант», — отметил она

Россия сегодня занимает второе место в мире по числу крионированных людей — тех, чьи тела или мозги после юридической смерти подверглись глубокому охлаждению в надежде на возможное восстановление в будущем. По данным на октябрь 2026 года в мире насчитывается около 740 крионированных людей.

Сегодня крионика остается экспериментальной концепцией: ни одному человеку после крионического сохранения пока не удалось вернуться к жизни. При этом в марте 2026 года немецкие ученые сообщили, что им удалось восстановить работу участков мозга после глубокой криоконсервации, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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