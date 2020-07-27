«Аэрофлот» отменяет международные рейсы. Когда и куда мы полетим?

Стало известно о переносе вылетов на международные рейсы Аэрофлота, которые планировалось начать 1 августа. На официальном сайте Аэрофлота невозможно забронировать международные перелеты на эту дату. Ближайшая бронь открыта на 8 августа. Сообщается об отмене перелетов из Москвы до Милана, а также из США в Москву. При этом бронирование авиабилетов для перелетов из Москвы в Лондон на 1 августа доступно.

О начале полетов за рубеж с 1 августа объявил премьер Михаил Мишустин. Первые международные рейсы начнут выполняться из аэропортов Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ростова-на-Дону. Среди доступных для россиян стран пока только Великобритания, Турция и Танзания.

По ее словам, с 1 августа улететь можно будет в Лондон, Анкару, Стамбул, а также в Занзибар. А вот с 10 августа возобновятся полеты на курортных направлениях Турции: вернется сообщение с Антальей, Бодрумом и Даламаном. Также ведется работа по расширению списка стран, с которыми будет возобновлено авиасообщение.

Режим въезда и выезда из России, в том числе на популярные зарубежные курорты, будет меняться по мере стабилизации эпидемиологической обстановки, заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

По его словам, Турция сейчас наиболее востребованное туристическое направление у россиян. Как заметил представитель российского МИД, число граждан РФ, ежегодно отдыхающих на турецких курортах, свидетельствует о «качественном уровне ее туристской отрасли». Он добавил, что положительная тенденция в борьбе с коронавирусом как в России, так и в Турции вселяет оптимизм.

Однако, выбор африканской Танзании в числе немногих разрешенных стран для посещения россиянами у многих неискушенных туристов вызвал удивление. Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, почему Танзания попала с перечень стран, с которых начнется возобновление авиасообщения.

Она отметила, что эта африканская страна является популярным направлением для российских туристов. По ее словам, когда было приостановлено авиасообщение, из Танзании было вывезено очень много путешественников из РФ. Представители туриндустрии сдержанно промолчали.

После объявления российского правительства о возобновлении авиасообщения существенно выросло число запросов на авиабилеты в объявленных направлениях. Причем, признанный и очевидный лидер выездного туризма у россиян в этот раз таковым не стал: количество запросов на полеты в Турцию выросло всего в три раза после заявления премьера РФ. А вот число запросов на авиабилеты в Танзанию увеличилось в 70 раз.

Между тем уставшие ждать отмены ограничений россияне начали придумывать альтернативные способы добраться до зарубежных курортов. В частности, они уже «достаточно активно» ездят в Турцию, Албанию и Египет через Белоруссию.

Формально такие поездки запрещены, но фактический контроль на белорусской границе слабый. Её пересекают как на автобусах, так и на личных автомобилях.

Почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько сообщил НСН, что туристическая индустрия во всех странах готова принять гостей по комфортным ценам и с хорошим сервисом. Кроме того, он отметил также позитивное влияние для российской туриндустрии въездного туризма.

После отмены карантинных мер Крым принял уже миллион отдыхающих. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

По его словам, такой объём турпотока – беспрецедентный для Крыма. Отели на Южном берегу заполнены уже на 95% при среднем показателе заполненности по региону в 70%. В ряде гостиниц уже нет номеров на август.