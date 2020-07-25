Захарова объяснила выбор Танзании для открытия авиасообщения

Захарова отметила, что эта африканская страна является популярным направлением для российских туристов. По ее словам, когда было приостановлено авиасообщение, из Танзании было вывезено очень много путешественников из РФ.

Как отмечает Ura.ru, спрос на авиабилеты вырос в 70 раз после того, как РФ объявила о возобновлении авиаперелетов за рубеж.

О начале полетов за рубеж с 1 августа объявил премьер Михаил Мишустин. Первые международные рейсы начнут выполняться из аэропортов Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ростова-на-Дону. Среди доступных для россиян стран пока только Великобритания, Турция и Танзания, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

