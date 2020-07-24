В Крыму рассказали о наплыве отдыхающих

После отмены карантинных мер Крым принял уже миллион отдыхающих. Об этом сегодня сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

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По его словам, такой объём турпотока – беспрецедентный для Крыма, пишет Ura.ru. Отели на Южном берегу заполнены уже на 95% при среднем показателе заполненности по региону в 70%. В ряде гостиниц уже нет номеров на август.

Большинство отдыхающих (63%) приехало на полуостров на машинах по Крымскому мосту, почти каждый третий прибыл на самолёте, рассказал Аксёнов.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ТуристыКрым
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