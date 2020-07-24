В Крыму рассказали о наплыве отдыхающих
24 июля 202010:14
После отмены карантинных мер Крым принял уже миллион отдыхающих. Об этом сегодня сообщил глава региона Сергей Аксёнов.
По его словам, такой объём турпотока – беспрецедентный для Крыма, пишет Ura.ru. Отели на Южном берегу заполнены уже на 95% при среднем показателе заполненности по региону в 70%. В ряде гостиниц уже нет номеров на август.
Большинство отдыхающих (63%) приехало на полуостров на машинах по Крымскому мосту, почти каждый третий прибыл на самолёте, рассказал Аксёнов.
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24 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru