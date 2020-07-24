Половина авиакомпаний в РФ может разориться к концу года

«Конечно, это позитивно скажется на гражданской авиации, потому что именно международное сообщение является основным источником доходов для авиакомпаний. Открытие Турции скажется особенно позитивно, у нас был большой пассажиропоток до пандемии. Теперь интересно посмотреть, что будет со странами юго-восточной Азии. Но гражданская авиация ещё долго, конечно, будет восстанавливаться. Я думаю, что два-три года минимум, но это для тех, кто выживет, потому что половина авиакомпаний просто не переживёт этот год», - заявил Рыбак.

Почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько сообщил НСН, что туристическая индустрия во всех странах готова принять гостей по комфортным ценам и с хорошим сервисом.

«Это долгожданная новость и, конечно, рынок застоялся. Индустрия гостеприимства во всех странах сейчас предпринимает все меры, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность гостей. И я думаю, что сейчас будут достаточно комфортные цены и, в то же время, хороший уровень сервиса. К тому же у нас внутри страны есть чартерные программы, которые позволяют за небольшие деньги побывать в тех местах, где раньше мало кто бывал», - сказал эксперт.

Кроме того, он отметил также позитивное влияние для российской туриндустрии въездного туризма.

«Открытие границ означает возобновление не только выездного, но и въездного туризма. И наши гостиницы очень ждут иностранных гостей, потому что без них обеспечить полноценную загрузку, по крайне мере в Москве, Санкт-Петербурге и на Золотом кольце, достаточно сложно», - добавил Шпилько

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН объяснил, как будет приниматься решение об открытии границ, и уточнил, куда точно не пустят россиян.

