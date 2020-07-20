СМИ: Россияне стали «подпольно» ездить в Турцию через Белоруссию

Уставшие ждать отмены ограничений россияне начали придумывать альтернативные способы добраться до зарубежных курортов. В частности, они уже «достаточно активно» ездят в Турцию, Албанию и Египет через Белоруссию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя турсервиса OnlineTur.ru Игоря Блинова.

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Формально такие поездки запрещены, но фактический контроль на белорусской границе слабый, говорится в материале. Её пересекают как на автобусах, так и на личных автомобилях.

Отмечается, что интерес к Турции среди россиян возрос на фоне сообщений о том, что страны якобы договорились возобновить авиасообщение с 15 июля. На самом же деле полёты вряд ли начнутся раньше 1 августа, утверждает источник издания в отрасли.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
ТЕГИ:ТурцияБелоруссияПутешествия
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