МИД России рассказал о полетах в Турцию

Режим въезда и выезда из России, в том числе на популярные зарубежные курорты, будет меняться по мере стабилизации эпидемиологической обстановки, заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

По его словам, сейчас российские ведомства изучают предложение о восстановлении регулярных авиарейсов с Турцией, наиболее востребованным у россиян туристическим направлением. Как заметил представитель российского МИД, число граждан РФ, ежегодно отдыхающих на турецких курортах, свидетельствует о «качественном уровне ее туристской отрасли». Он добавил, что положительная тенденция в борьбе с коронавирусом как в России, так и в Турции вселяет оптимизм.

«Надеемся, что при непременном условии соблюдения правил и требований безопасности поездки возобновятся», - сказал дипломат. Однако в вопрос о сроках возобновления поездок ясности его слова не внесли.

Международные регулярные и чартерные рейсы из-за пандемии коронавируса были приостановлены с 27 марта. Запрет продлен до 1 августа, однако 10 июля вице-премьер Татьяна Голикова заявила о начале переговоров по снятию ограничений. При этом, как отмечает РБК, во многих других странах также есть правила, делающие въезд в них невозможным для большинства россиян. Так, власти Евросоюза 16 июля обновили список стран, въезд из которых в страны ЕС возможен на обычных условиях, но Россия в этот список не вошла.

Тоска по преимуществам отдыха на зарубежных курортах после самоизоляции оказалась столь велика, что россияне стали использовать «обходные» маршруты, чтобы добраться до зарубежных курортов. Один из таких путей, к примеру, в Турцию и Египет лежит через Белоруссию, контроль на границе с которой весьма слабый. В соседнее государство добираются на автобусах или на личных автомобилях, а уже оттуда летят к месту отдыха.

На прошлой неделе Минтранс Турции заявил о достижении договоренности по возобновлению авиасообщения с Россией. Правда, российский Минтранс отказался комментировать заявление турецких коллег. Этому предшествовали переговоры президентов России и Турции, по итогам которых Владимир Путин дал профильным ведомствам поручения приступить к переговорам о возобновлении авиасообщения с Турцией.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Россия будет открывать свои границы с другими странами по принципу взаимности. По его словам, вопросы, связанные с возобновлением полетов, находятся в стадии обсуждения с иностранными партнерами. Однако Песков признал, что конкретных решений пока нет.

