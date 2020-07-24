Выбор русского туриста: Лондон, Стамбул, Занзибар

О начале полетов за рубеж с 1 августа объявил премьер Михаил Мишустин. Первые международные рейсы начнут выполняться из аэропортов Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ростова-на-Дону. Среди доступных для россиян стран пока только Великобритания, Турция и Танзания, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, с 1 августа улететь можно будет в Лондон, Анкару, Стамбул, а также в Занзибар. А вот с 10 августа возобновятся полеты на курортных направлениях Турции: возобновится сообщение с Антальей, Бодрумом и Даламаном. Как добавила Голикова, также ведется работа по расширению списка стран, с которыми будет возобновлено авиасообщение.

Кроме того, как сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих, для аэропортов Москвы, Петербурга и Ростова отменят ограничения по числу прилетающих пассажиров, когда за сутки осуществляется прилет не более 500 человек в Москву, а в другие города - не более 200 человек в сутки.

Переговоры о возобновлении пассажирских авиаперевозок, прерванных в марте из-за пандемии коронавируса, Россия ведет с 10 июля. Детали этих переговоров не разглашаются даже в той части, которая касается стран-участниц. В середине месяца исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе назвала восемь государств, готовых в любой момент принять россиян: Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ. Она заверила, что повышения цен на отдых в Турции в этом году либо не будет вовсе, либо оно не превысит 10 процентов.

При этом предложенный Роспотребнадзором список существенно отличался, представляя собой весьма странный набор: Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка. В нем большая часть европейских стран не соответствует принципу взаимности, поскольку не собирается открывать границы для россиян, а в Монголии и вовсе зафиксирована вспышка бубонной чумы.

После объявления российского правительства о возобновлении авиасообщения существенно выросло количество поисковых запросов на авиабилеты в объявленных направлениях. Причем, признанный и очевидный лидер выездного туризма у россиян в этот раз таковым не стал: количество запросов на полеты в Турцию выросло в «жалких» три раза после заявления премьера и его заместителя. А вот число запросов на авиабилеты в Танзанию увеличилось в 70 раз. Как пела популярная в 80-е зарубежная группа, Занзибар не так уж далеко.

