Пельш: Пусть первыми под роботизацию попадут депутаты

Валдис Пельш: «Мне кажется, это абсолютно четкий и явный ответ американской военщины на заявление нашего президента о том, что пускай американцы разрабатывают технологии, а мы их «цап-царап». Основная, самая опорная фраза здесь – захватывать груз. То есть этот маленький гаденыш будет проползать к нам, и у нас же «цап-царап». Но вы не расслабляйтесь, товарищи из Пентагона, не забывайте, что у нас есть великое оружие – тапок», – говорит он НСН.

