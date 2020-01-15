Пельш: Пусть первыми под роботизацию попадут депутаты
Телеведущий Валдис Пельш специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд новостей, уходящего дня.
Кончаловский оценил предложение Жириновского по сокращению гимна
Андрей Кончаловский оценил предложение Владимира Жириновского сократить гимн России. По словам режиссера, он мог быть и короче, но, как говорил автор текста Сергей Михалков (отец Кончаловского - НСН), «это не литература, а политический документ, который должен выражать намерение государства». Ранее Жириновский в ходе выступления на первом пленарном заседании весенней сессии Госдумы пожаловался на слишком длинный гимн России и предложил его сократить, убрав два припева.
Валдис Пельш: «А я вам так скажу, дорогие господа, вы с жиру беситесь. Кстати, Жириновский и «с жиру беситесь» – забавный каламбур. Вы знаете, что гимн Греции состоит из 158 куплетов, поэтому на свете нет ни одного человека, который помнит его наизусть. Так что благодарите за то, что у нас такой замечательный и короткий гимн», – отмечает в интервью НСН Валдис Пельш.
В Госдуме заявили о невостребованности многих профессий
Многие профессии в России в будущем станут невостребованными. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Так парламентарий прокомментировал заявление главы Минтруда Максима Топилина, который ранее призвал не пугать граждан роботизацией и последующей за ней массовой безработицей.
Валдис Пельш: «Очень хочется, если честно, чтобы первая невостребованная профессия, которая попала бы под сокращение и была полностью роботизирована, была ваша профессия, уважаемые депутаты Госдумы. Надеюсь, так и произойдет», – комментирует он для НСН.
Ученые создали робота, состоящего полностью из живых клеток
Американские ученые заявили о создании первого в мире робота, состоящего полностью из живых клеток. Пока его размер составляет один миллиметр, однако при этом он может двигаться к нужной цели по команде, захватывать с собой груз, а также полностью самовосстанавливаться после повреждений.
Валдис Пельш: «Мне кажется, это абсолютно четкий и явный ответ американской военщины на заявление нашего президента о том, что пускай американцы разрабатывают технологии, а мы их «цап-царап». Основная, самая опорная фраза здесь – захватывать груз. То есть этот маленький гаденыш будет проползать к нам, и у нас же «цап-царап». Но вы не расслабляйтесь, товарищи из Пентагона, не забывайте, что у нас есть великое оружие – тапок», – говорит он НСН.
Первый канал покажет фильм Валдиса Пельша
Съемочная группа отправилась в рискованную экспедицию и совершила первый в истории автономный трансантарктический переход.
Валдис Пельш: «Новость, которую я оставил на десерт. Сегодня выходит вторая серия нашего фильма «Антарктида. Хождение за три полюса». Всего будет три серии», – подытоживает Валдис Пельш в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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