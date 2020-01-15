Пельш: Пусть первыми под роботизацию попадут депутаты

15 января 202020:00

Телеведущий Валдис Пельш специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд новостей, уходящего дня. 

1

Кончаловский оценил предложение Жириновского по сокращению гимна

Андрей Кончаловский оценил предложение Владимира Жириновского сократить гимн России. По словам режиссера, он мог быть и короче, но, как говорил автор текста Сергей Михалков (отец Кончаловского - НСН), «это не литература, а политический документ, который должен выражать намерение государства». Ранее Жириновский в ходе выступления на первом пленарном заседании весенней сессии Госдумы пожаловался на слишком длинный гимн России и предложил его сократить, убрав два припева. 

Валдис Пельш: «А я вам так скажу, дорогие господа, вы с жиру беситесь. Кстати, Жириновский и «с жиру беситесь» – забавный каламбур. Вы знаете, что гимн Греции состоит из 158 куплетов, поэтому на свете нет ни одного человека, который помнит его наизусть. Так что благодарите за то, что у нас такой замечательный и короткий гимн», – отмечает в интервью НСН Валдис Пельш. 

2

В Госдуме заявили о невостребованности многих профессий

Многие профессии в России в будущем станут невостребованными. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Так парламентарий прокомментировал заявление главы Минтруда Максима Топилина, который ранее призвал не пугать граждан роботизацией и последующей за ней массовой безработицей.

Валдис Пельш: «Очень хочется, если честно, чтобы первая невостребованная профессия, которая попала бы под сокращение и была полностью роботизирована, была ваша профессия, уважаемые депутаты Госдумы. Надеюсь, так и произойдет», – комментирует он для НСН

3

Ученые создали робота, состоящего полностью из живых клеток

Американские ученые заявили о создании первого в мире робота, состоящего полностью из живых клеток. Пока его размер составляет один миллиметр, однако при этом он может двигаться к нужной цели по команде, захватывать с собой груз, а также полностью самовосстанавливаться после повреждений.

Валдис Пельш: «Мне кажется, это абсолютно четкий и явный ответ американской военщины на заявление нашего президента о том, что пускай американцы разрабатывают технологии, а мы их «цап-царап». Основная, самая опорная фраза здесь – захватывать груз. То есть этот маленький гаденыш будет проползать к нам, и у нас же «цап-царап». Но вы не расслабляйтесь, товарищи из Пентагона, не забывайте, что у нас есть великое оружие – тапок», – говорит он НСН

4

Первый канал покажет фильм Валдиса Пельша

Съемочная группа отправилась в рискованную экспедицию и совершила первый в истории автономный трансантарктический переход.

Валдис Пельш: «Новость, которую я оставил на десерт. Сегодня выходит вторая серия нашего фильма «Антарктида. Хождение за три полюса». Всего будет три серии», – подытоживает Валдис Пельш в эфире НСН

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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