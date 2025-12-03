Названы главные причины дефицита кадров в видеоигровой индустрии России
Дефициту кадров в геймдеве способствуют дорогостоящее обучение, завышенные требования работодателей, а также массовое внедрение ИИ-технологий, сказали опрошенные НСН эксперты.
Геймдев (разработка видеоигр) — одно из немногих направлений, которое страдает от малого количества квалифицированных кадров, так как желающие пойти работать в эту сферу сталкиваются с дорогим образованием и завышенными ожиданиями работодателей, сказал НСН начальник отдела отчетности по проездным документам «Центра спортивной подготовки сборных команд России» Дмитрий Штаненко.
На первой Московской международной неделе видеоигр ведущий игровой дизайнер компании Game Art Pioneers Дмитрий Жуков обратил внимание на острый дефицит специалистов с техническими навыками в игровой индустрии. По его словам, несмотря на большой поток соискателей — художников, аниматоров и гейм‑дизайнеров, — студии остро нуждаются в тех, кто способен соединить креатив с программированием. Особенно востребованы технические гейм‑дизайнеры. Штаненко отметил, что одной из причин растущего дефицита кадров в индустрии является дорогое образование.
«Геймдев — одно из немногих направлений, которое страдает от малого количества квалифицированных кадров, способных соединить креатив художников и аниматоров программированием. Несмотря на высокую популярность профессии программиста, действительно квалифицированных кадров не так много. Это связанно не только со сложностью процесса создания игрового продукта, но и в том числе с дорогим обучением. На разных образовательных площадках курсы по созданию игр могут стоить от 100 до 500 тысяч рублей, при этом не гарантируя трудоустройства. Сомнительная перспектива для молодежи, желающей обучиться новому направлению. ВУЗы также не отстают в ценах на свои услуги. Стоимость по программам "Гейм-дизайнер", "Программист видеоигр" и других может достигать одного миллиона рублей в год», — сказал собеседник НСН.
По его словам, еще одной проблемой, подначивающей дефицит кадров в геймдев-индустрии, — завышенные требования работодателей в этой сфере к молодым специалистам.
«Несмотря на это многие школьники выбирают эти направления, но, к сожалению, не все доходят до конца обучения и работают по профессии. Это в том числе связанно с зачастую завышенными требованиями со стороны работодателя к молодым специалистам, которые вместо работы с 17 лет на позициях джунов (junior, младшие специалисты. - Прим. НСН) выбрали ВУЗ или СУЗ. На мой взгляд, тем компаниям, которые заявляют о нехватке специалистов, необходимо не просто заниматься поиском уже опытных сеньоров (senior, старшие специалисты. - Прим. НСН), но и заниматься скаутингом молодых талантов по примеру того, как это делают в спорте. Таким образом у них появится большая выборка из замотивированных специалистов, желающих трудиться. Конечно, это дополнительные расходы для организаций, но думаю, что возможно найти способы это реализовать», — отметил Штаненко.
Директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов, в свою очередь, отметил, что в российской видеоигровой индустрии также не хватает специалистов по игровым движкам, которые отдают предпочтение работе в сфере финансовых технологий.
«В игровой индустрии не хватает специалистов по игровым движкам, например, Unreal Engine и Unity. Соответственно, речь идет о языке программирования высокого уровня — C# и среднего уровня — C++, который также очень востребован в области финансовых технологий. Средняя зарплата C#-разработчика в финтехе — 225 тысяч рублей, в то время как в игровой индустрии — 160-190 тысяч рублей. Также осложняет ситуацию и то, что игровая индустрия связана с высокими рисками: отсутствие прямого заказчика, волатильная конъюнктура рынка, огромная конкуренция», — сказал собеседник НСН.
Он также отметил, что ситуацию с дефицитом кадром в геймдеве усложняет массовое внедрение искусственного интеллекта (ИИ).
«Компании начали сокращать junior-разработчиков и отдавать приоритет ИИ для задач junior-уровня. Однако, все senior когда-то были "джунами", а значит, сокращение младших программистов может привести к дефициту "сеньоров" в перспективе пяти-семи лет. Таким образом, для решения проблемы нехватки игровых программистов, необходимо создать систему мотивации, которая делала бы эту работу более привлекательной, чем финтех, а также создать систему адаптации junior-разработчиков под видеоигровую индустрию», — заключил эксперт.
Ранее руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, выступая на полях Московской международной недели видеоигр, заявил, что индустрия видеоигр в столице нуждается в профессиональных кадрах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
