Участники СВО смогут бесплатно получить второе среднее профобразование

Он отметил, что «вопрос трудоустройства и переобучения» вернувшихся с фронта военнослужащих является одним из важных.

«Мы должны создавать все условия для этого... постараться сделать всё от нас зависящее, чтобы они смогли себя реализовать уже в мирной жизни», — подчеркнул Володин.

Ранее в Госдуме призвали наказывать «чёрных вдов» за браки с бойцами СВО ради соцвыплат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».