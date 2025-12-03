Участники СВО смогут бесплатно получить второе среднее профобразование
Депутаты Госдумы приняли поправки, позволяющие участникам специальной военной операции (СВО) бесплатно получить второе среднее профессиональное образование. Как пишет RT, об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Он отметил, что «вопрос трудоустройства и переобучения» вернувшихся с фронта военнослужащих является одним из важных.
«Мы должны создавать все условия для этого... постараться сделать всё от нас зависящее, чтобы они смогли себя реализовать уже в мирной жизни», — подчеркнул Володин.
Ранее в Госдуме призвали наказывать «чёрных вдов» за браки с бойцами СВО ради соцвыплат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
