«Нагрузка на мозг»: Сколько часов в день можно играть в видеоигры
Один-два часа игры в день способны снизить уровень стресса и улучшить скорость реакции и мышления, сказал НСН Святослав Пегов.
Не стоит играть в видеоигры более четырех часов подряд, также важно помнить о необходимости делать разминку для глаз и тела каждый час, сказал НСН директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов.
Учёные выяснили, что пожилые люди, играющие хотя бы по полчаса в день, сохраняют память и внимание, как у молодых. Эксперимент проводился в течение месяца с игрой Dr. Kawashima’s Brain Training на Nintendo Switch. В результате у пожилых геймеров вырос уровень ацетилхолина и активность областей мозга, отвечающих за концентрацию и эмоции. Пегов отметил, что игровые шутеры помогают держать мозг в тонусе.
«Сложные соревновательные видеоигры дают хорошую нагрузку на мозг. Например, в Дании и Швеции уже несколько лет существуют так называемые "серебряные лиги" по Counter Strike. Соревновательный шутер требует отлаженной сенсо-моторной координации — синхронизации глазомера и движения руки для наведения на цель. Также соревновательная игра — это всегда работа мозга в условиях недостатка информации и времени на принятие решения, что развивает когнитивные функции и их скорость. И, конечно, командная работа — это сложная коммуникация, которая требует развитого эмоционального интеллекта и навыков общения. Именно по вышеуказанным причинам "стрелялки" являются одним из лучших способов держать мозг в тонусе: в отличие от головоломок, дающих нагрузку на когнитивные центры мозга, "стрелялки" дают нагрузку еще и на зоны, отвечающие за мелкую моторику», — сказал собеседник НСН.
По его словам, один-два часа игры в день способны снизить уровень стресса и улучшить скорость реакции и мышления.
«Для обычного человека, не киберспортсмена, один-два часа игры в день способны снизить уровень стресса и улучшить скорость реакции и мышления. Обычно геймерами статистически считаются люди, проводящие за играми от четырех часов в неделю. Киберспортсмен в период подготовки к соревнованиям может тренироваться по восемь-десять часов в день. Но это требует специальной подготовки. Если мы говорим об игре как способе отвлечься, не рекомендовал бы выходить за пределы четырех часов за игровую сессию. Сам иногда грешу, когда выходит хитовая игра, могу "забуриться" в нее на выходных. Но нужно помнить о здоровье и делать каждый час разминку для глаз и тела», — заключил эксперт.
Ранее кандидат педагогических наук, сертифицированный эксперт СПК ФКиС, заместитель директора по научно-методическому сопровождению спортивной школы «Центр цифровых видов спорта» Сургутского района Елена Скаржинская заявила НСН, что командные видеоигры позволяют пожилым людям сохранить большинство когнитивных способностей, достаточно будет даже получаса в день.
