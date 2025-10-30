По его словам, один-два часа игры в день способны снизить уровень стресса и улучшить скорость реакции и мышления.

«Для обычного человека, не киберспортсмена, один-два часа игры в день способны снизить уровень стресса и улучшить скорость реакции и мышления. Обычно геймерами статистически считаются люди, проводящие за играми от четырех часов в неделю. Киберспортсмен в период подготовки к соревнованиям может тренироваться по восемь-десять часов в день. Но это требует специальной подготовки. Если мы говорим об игре как способе отвлечься, не рекомендовал бы выходить за пределы четырех часов за игровую сессию. Сам иногда грешу, когда выходит хитовая игра, могу "забуриться" в нее на выходных. Но нужно помнить о здоровье и делать каждый час разминку для глаз и тела», — заключил эксперт.

Ранее кандидат педагогических наук, сертифицированный эксперт СПК ФКиС, заместитель директора по научно-методическому сопровождению спортивной школы «Центр цифровых видов спорта» Сургутского района Елена Скаржинская заявила НСН, что командные видеоигры позволяют пожилым людям сохранить большинство когнитивных способностей, достаточно будет даже получаса в день.

