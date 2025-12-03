Путин принял участие в новогодней акции «Ёлка желаний»
Президент РФ Владимир Путин вместе с волонтёрами принял участие во всероссийской новогодней акции «Ёлка желаний». Об этом сообщает RT.
По традиции глава государства снял с ёлки три шарика-открытки с детскими новогодними желаниями.
В первом было указано, что 5-летний ребёнок из ХМАО желает попробовать себя в качестве сотрудника ДПС. Второй шар содержал послание от 9-летней девочки, желающий встретиться с космонавтом из отряда «Роскосмоса». А автором третьей записки стал 7-летний мальчик, который хочет посетить Музей мирового океана в Калининграде.
«Всё сделаем», — заявил российский лидер.
Ранее Путин в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту 8-летней девочки о путешествии на озеро Байкал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
