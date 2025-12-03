Глава СПЧ Фадеев назвал провокацией совершение намаза в метро
Совершение мусульманской молитвы (намаза) в общественных местах является провокацией. Об этом в интервью РБК заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
По его мнению, демонстративная молитва, например, «в метро на грязном полу», противоречит «установкам подлинного ислама». Также неправильными он назвал остановки общественного транспорта для намаза.
Глава СПЧ указал, что если мусульманин не успел совершить молитву в положенное время, то её можно совершить позже.
«Вовсе не предполагается, что хирург должен бросать операцию и совершать намаз. Не предполагают это никакие установки мусульманские», - заключил он.
Ранее Фадеев заявил, что запрет курьерам-мусульманам доставлять нехаляльные продукты противоречит Конституции РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
