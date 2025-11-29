Технари на вес золота: В игровой индустрии бьют тревогу из‑за нехватки специалистов

По его словам, несмотря на большой поток соискателей — художников, аниматоров и гейм‑дизайнеров, — студии остро нуждаются в тех, кто способен соединить креатив с программированием. Особенно востребованы технические гейм‑дизайнеры: они выступают связующим звеном между гейм‑дизайнерами и программистами, помогают избежать коммуникационного разрыва и ускоряют разработку. Такой специалист не только формулирует концепцию, но и может самостоятельно создать прототип и доработать систему.

Жуков также затронул тему нарративного дизайна — формирующейся профессии, суть которой в том, чтобы превратить сценарий в игровой опыт и выстроить взаимодействие игрока с сюжетом через игровые механики.

«Гейм-дизайнер пишет, думает, балансит. Программисты воплощают идеи. А вот маленький промежуток между ними — взаимодействие, язык, взаимопонимание — часто выпадает. И механики буксуют», — объяснил он.

В качестве главного условия входа в индустрию эксперт назвал не вузовское образование, а самостоятельное развитие. По его мнению, технологии меняются слишком быстро, поэтому важно постоянно учиться, следить за трендами и уметь адаптироваться.

Московская международная неделя видеоигр проходит с 27 по 30 ноября при поддержке Агентства креативных индустрий Москвы и Департамента культуры. Мероприятие объединяет экспертов и специалистов игровой индустрии из более чем 20 стран, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Иван Калмыков заявил НСН, что введение акцизов на зарубежные игры станет лишней финансовой нагрузкой для российских геймеров, к тому же это сложно реализовать технически.

