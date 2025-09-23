Разработку видеоигр Смит сравнил с лотереей, назвав этот процесс сложным, творческим и высокорисковым.

«Прежде всего, необходимо понимать, что процесс разработки видеоигр в корне отличается от производства традиционных товаров — это намного более сложная, творческая и высокорисковая деятельность. Разработка игровых проектов по своей природе напоминает лотерею: отдельным авторам и студиям зачастую приходится создавать десятки прототипов, прежде чем один действительно окажется востребованным, успешно выйдет на рынок и привлечёт аудиторию. Финансовая поддержка в виде льгот и грантов, предлагаемых государством для развития отечественных игр, действительно играет важную роль, особенно в нынешних условиях высокой конкуренции и ограниченного доступа к зарубежным рынкам. В России уже действует Институт развития интернета (ИРИ) — этот механизм выделяет гранты на разработку видеоигр разного масштаба, включая прототипы и полноценные продукты. По актуальным условиям программы можно подать заявку на длительный срок разработки (до 5–6 лет) и претендовать на покрытие до 50% от бюджета проекта», — заключил Смит.

Ранее директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий, член команды разработчиков игры «Сердце Урала» по мотивам башкирского эпоса Святослав Пегов заявил НСН, что искусственный интеллект может ускорить процесс создания компьютерных игр, а также сделать его дешевле, при этом с помощью нейросети в будущем игры станут более иммерсивными, и люди смогут общаться со своими персонажами лично, а не заранее загруженными фразами.

