Введение акциза на иностранные игры грозит развитием теневого рынка
Введение акциза на иностранные игры приведет к их подорожанию, развитию «серого» рынка и замедлению развития киберспорта в России, сказал НСН Дмитрий Смит.
Введение акциза на зарубежные видеоигры приведет к их подорожанию, что, в свою очередь, вызовет недовольство российских геймеров, сказал в эфире НСН президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Дмитрий Смит.
Депутат Госдумы Яна Лантратова ранее заявила, что введение акциза 10% на продажу иностранных игр и направление средства в фонд поддержки российского цифрового контента перераспределит ресурсы в пользу национальных разработчиков. Смит обозначил возможные последствия подобных мер.
«Игровую индустрию как глобальное культурное и экономическое явление невозможно полностью уничтожить, и предлагаемое введение акцизов, безусловно, не приведёт к её краху в России. Конечно, подобные меры могут иметь серьёзные последствия: подорожание видеоигр вполне ожидаемо вызовет негативную реакцию у российских геймеров. В частности, можно прогнозировать достаточно быстрое развитие теневого рынка, поскольку значительная часть аудитории может найти способы обхода новых правил — игры будут распространяться неофициально, зачастую по более низким ценам, чем те, что будут предлагаться с учетом акцизов. Однако с доходов от таких продаж налоги уплачивать не будут, что негативно скажется на бюджете. Также нельзя не отметить, что подобная ситуация может неблагоприятно отразиться на развитии киберспорта. Две самые популярные дисциплины на турнирах Федерации компьютерного спорта России — это зарубежные Counter-Strike 2 и Dota 2, которые условно бесплатны. Стоит также понимать, что игровые и киберспортивные сообщества в стране довольно молоды, и значительная часть этого поколения, вероятнее всего, встретит такие нововведения с негативом, что сказалось бы не только на потреблении, но и на темпах развития индустрии. Любые резкие финансовые или административные ограничения, как правило, приводят к росту недовольства и поиску обходных путей, поэтому очевидно: индустрия адаптируется, но столкнётся с новыми вызовами и изменением рыночной структуры», — сказал собеседник НСН.
По его словам, без системной государственной поддержки и новых крупных инвестиций пока не приходится ожидать резкого увеличения национального контента.
«На сегодняшний день точную статистику относительно доли российских видеоигр, действительно интересных широкой аудитории в стране, назвать затруднительно — профильных комплексных исследований на этот счёт практически не проводилось. Однозначно можно утверждать, что процент отечественных игр среди востребованных на консольных платформах остаётся очень небольшим. Российские консольные проекты практически отсутствуют, поскольку этот сегмент традиционно развивался преимущественно за рубежом. На рынке мобильных игр ситуация несколько лучше: здесь российские студии заметно активнее, а отдельные мобильные проекты становятся успешными и за рубежом. Однако в общей массе мировых видеоигр вклад российских разработчиков остаётся скромным; на фоне огромного количества зарубежного контента отечественные проекты занимают относительно небольшую нишу. Тем не менее, за последние годы на рынке появились действительно яркие российские игры — уже легендарная консольная игра Atomic Heart, компьютерная игра «Чёрная книга» студии Morteshka и её вторая часть, и мобильная киберспортивная игра Standoff 2. Таким образом, количество отечественных игр, активно интересующих российских игроков, остаётся весьма ограниченным — как в относительном проценте, так и в абсолютных цифрах. Ожидать резкого увеличения национального контента без системной государственной поддержки и новых крупных инвестиций пока не приходится», — отметил эксперт.
Разработку видеоигр Смит сравнил с лотереей, назвав этот процесс сложным, творческим и высокорисковым.
«Прежде всего, необходимо понимать, что процесс разработки видеоигр в корне отличается от производства традиционных товаров — это намного более сложная, творческая и высокорисковая деятельность. Разработка игровых проектов по своей природе напоминает лотерею: отдельным авторам и студиям зачастую приходится создавать десятки прототипов, прежде чем один действительно окажется востребованным, успешно выйдет на рынок и привлечёт аудиторию. Финансовая поддержка в виде льгот и грантов, предлагаемых государством для развития отечественных игр, действительно играет важную роль, особенно в нынешних условиях высокой конкуренции и ограниченного доступа к зарубежным рынкам. В России уже действует Институт развития интернета (ИРИ) — этот механизм выделяет гранты на разработку видеоигр разного масштаба, включая прототипы и полноценные продукты. По актуальным условиям программы можно подать заявку на длительный срок разработки (до 5–6 лет) и претендовать на покрытие до 50% от бюджета проекта», — заключил Смит.
Ранее директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий, член команды разработчиков игры «Сердце Урала» по мотивам башкирского эпоса Святослав Пегов заявил НСН, что искусственный интеллект может ускорить процесс создания компьютерных игр, а также сделать его дешевле, при этом с помощью нейросети в будущем игры станут более иммерсивными, и люди смогут общаться со своими персонажами лично, а не заранее загруженными фразами.
