По словам IT-эксперта Даниила Аржакова, технически решение Netflix выглядит продуманным и не слишком сложным.

«Компания портирует именно мобильные игры — такие как Boggle Party или Lego Party — которые изначально не требуют мощного «железа» и много места на устройстве. Весь игровой процесс отображается на телевизоре, а управление происходит через смартфоны пользователей, которые выступают в роли контроллеров. Это позволяет обойти ограничения «умных» ТВ — слабые процессоры, недостаток оперативной памяти и разнородность платформ. Поэтому поддержка пока ограничена популярными моделями», - пояснил собеседник НСН.

Святослав Пегов указал на главную проблему данной технологии.

«Недостаток заключается в задержке ввода команд (инпут-лаг), а также в требовании достаточно быстрого стабильного интернет-соединения. Для многих игр задержка ввода может испортить весь пользовательский опыт. Представьте, что вы играете в футбольный симулятор, отпускаете стик геймпада, а модель футболиста еще какое-то время продолжает бежать. В гиперказуальных играх подобная задержка ввода может быть совсем не заметна, особенно если это жанр «игра для вечеринки», где люди совершают ошибки, чтобы вместе весело посмеяться», - уточнил эксперт.

Он обратил внимание, что успешный аналогичный проект уже есть в России, что говорит о его перспективности и для Netflix.

«Яндекс.Игры представляет собой именно сервис гиперказуальных игр, он монетизируется за счет показа рекламы и внутриигровых покупок. За первую половину этого года рекламный доход там вырос на 35%. У Netflix аудитория в 300 с лишним миллионов подписчиков - идеальное поле для монетизации через гиперказуальные проекты. Если компания изберет правильную стратегию, их доход способен значительно увеличиться. Похоже, стриминг сервис учел ошибки Amazon, он не стал открывать собственную геймдев студию и начинать с многосотмиллионных ААА проектов - высокобюджетных игр с высочайшими стандартами качества», - отметил Пегов.