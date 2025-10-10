Игры Netflix: В IT-индустрии назвали главную проблему облачного гейминга на ТВ
Задержка ввода команд может испортить удовольствие пользователям, заявил НСН разработчик видеоигр Святослав Пегов, а IT-эксперт Даниил Аржаков объяснил, что позволяет обойти ограничения «умных» ТВ.
Доступность видеоигр через телевизор на стриминговых платформах имеет большие перспективы, это выгодно компаниям и удобно пользователям, хотя до идеала облачному геймингу еще далеко. Об этом в комментарии НСН заявил директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов.
Стриминговая компания Netflix объявила, что предоставит доступ к своим видеоиграм на телевизорах. Она позволит пользователям совместно проходить такие игры, как Boggle Party и Lego Party. В качестве контроллеров выступят смартфоны, а сам игровой процесс будет выводиться на большой экран.
«Довольно логично, что стриминговый видеосервис расширяет свой ассортимент облачным геймингом. Думаю, что Netflix сконцентрируется на гиперказуальном сегменте - мобильных видеоиграх, не требующих больших усилий для игрового процесса. Аудитория стриминг сервиса приходит расслабиться и посмотреть кино, и вряд ли ей захочется играть в хардкорные игры со сложными механиками, требующими полного вовлечения в процесс», - отметил Пегов.
По словам IT-эксперта Даниила Аржакова, технически решение Netflix выглядит продуманным и не слишком сложным.
«Компания портирует именно мобильные игры — такие как Boggle Party или Lego Party — которые изначально не требуют мощного «железа» и много места на устройстве. Весь игровой процесс отображается на телевизоре, а управление происходит через смартфоны пользователей, которые выступают в роли контроллеров. Это позволяет обойти ограничения «умных» ТВ — слабые процессоры, недостаток оперативной памяти и разнородность платформ. Поэтому поддержка пока ограничена популярными моделями», - пояснил собеседник НСН.
Святослав Пегов указал на главную проблему данной технологии.
«Недостаток заключается в задержке ввода команд (инпут-лаг), а также в требовании достаточно быстрого стабильного интернет-соединения. Для многих игр задержка ввода может испортить весь пользовательский опыт. Представьте, что вы играете в футбольный симулятор, отпускаете стик геймпада, а модель футболиста еще какое-то время продолжает бежать. В гиперказуальных играх подобная задержка ввода может быть совсем не заметна, особенно если это жанр «игра для вечеринки», где люди совершают ошибки, чтобы вместе весело посмеяться», - уточнил эксперт.
Он обратил внимание, что успешный аналогичный проект уже есть в России, что говорит о его перспективности и для Netflix.
«Яндекс.Игры представляет собой именно сервис гиперказуальных игр, он монетизируется за счет показа рекламы и внутриигровых покупок. За первую половину этого года рекламный доход там вырос на 35%. У Netflix аудитория в 300 с лишним миллионов подписчиков - идеальное поле для монетизации через гиперказуальные проекты. Если компания изберет правильную стратегию, их доход способен значительно увеличиться. Похоже, стриминг сервис учел ошибки Amazon, он не стал открывать собственную геймдев студию и начинать с многосотмиллионных ААА проектов - высокобюджетных игр с высочайшими стандартами качества», - отметил Пегов.
В свою очередь Даниил Аржаков объяснил, почему стриминговые платформы всё чаще обращаются к игровому контенту.
«Это делается не просто ради диверсификации, а потому что аудитория видеоигр продолжает уверенно расти, и её нужно удерживать в экосистеме. Вероятно, в ближайшие годы мы увидим похожие шаги и от других сервисов, в том числе российских: адаптация лёгких, социальных игр под ТВ — это эффективный способ повысить вовлечённость без необходимости строить собственные игровые студии или требовать от пользователей дорогих устройств», - пояснил эксперт.
Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский выступил против включения в школьную программу видеоигр, которые вызывают агрессию. Он объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему педагоги в целом негативно относятся к видеоиграм.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Россия заинтересована в нужной иностранной рабочей силе
- В Госдуме допустили, что Трамп обидится на Нобелевский комитет
- «Нобель в гробу перевернулся»: В СПЧ объяснили смысл присуждения премии мира
- Rheinmetall поставит Киеву системы ПВО за счет активов России
- «Полетят на помойку!»: Бурматов ужаснулся идее ограничить число питомцев у россиян
- Хайцеэр: Закон о локализации такси лишит автомобили надежности
- «Нерв противостояния»: Что ждать Сербии за помощь Курской области
- В Белом доме раскритиковали решение Нобелевского комитета о премии мира 2025
- Россиянам рассказали, как заработать на максимальную пенсию
- Депутат Гусев: Полтора миллиона таксистов находятся в «серой зоне»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru