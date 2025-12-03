Суд арестовал бывшего депутата Госдумы Вороновского

Экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского отправили в СИЗО. Как пишет RT, соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.

СМИ: Замглавы Нижнего Новгорода Егоров задержан по делу о взятке

Вороновскому было предъявлено обвинение по статье о получении взяток в особо крупном размере. Сам бывший парламентарий вины не признал.

По решению суда, экс-депутат был арестован до 11 января 2026 года.

Ранее Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Вороновского, а также согласилась на возбуждение против него уголовного дела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоВзяткаДепутатСИЗОАрест

Горячие новости

Все новости

партнеры