Суд арестовал бывшего депутата Госдумы Вороновского
3 декабря 202515:34
Экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского отправили в СИЗО. Как пишет RT, соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.
Вороновскому было предъявлено обвинение по статье о получении взяток в особо крупном размере. Сам бывший парламентарий вины не признал.
По решению суда, экс-депутат был арестован до 11 января 2026 года.
Ранее Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Вороновского, а также согласилась на возбуждение против него уголовного дела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
