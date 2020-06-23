Названа причина смерти экс-сенатора Евгения Тарло

Бывший член Совета Федерации, вице-президент Федерального Союза Адвокатов России, по предварительным данным, скончался из-за проблем с сердцем. Об этом НСН сообщил источник.



Евгений Георгиевич Тарло умер на 63-м году жизни. С 2007 по 2015 год он был сенатором от Тамбовской области, после ухода из Совфеда возглавил фонд «Правовое государство».

Евгений Тарло был постоянным автором и спикером «Национальной службы новостей».

Коллектив НСН приносит близким и родственникам Евгения Георгиевича искренние соболезнования.