Адвокат предрёк «посадку» экс-главы Чувашии после иска к Путину

Вице-президент Федерального Союза Адвокатов России, экс-сенатор Евгений Тарло в эфире НСН заявил, что подобным демонстративным ходом Игнатьев сможет добиться лишь беды на свою голову.

«Такой иск — это не юридический, а политический шаг. Такой практики в России никогда не было, судебная система к этому абсолютно не готова. Я думаю, что это некий политический вызов, попытка заняться политической деятельностью на фоне этой отставки. Я думаю, что это закончится "посадкой" Игнатьева. И думаю, что правоохранительные органы скоро проверят его деятельность, обнаружат коррупционную составляющую, и он будет арестован», - считает адвокат.

Игнатьев был досрочно уволен в январе 2020 года после десяти лет руководства республикой, причем с формулировкой об утрате доверия. При этом у правоохранительных органов к нему претензий не было.

Поводом для отставки послужил ряд публичных скандалов. Игнатьев, в частности, привлёк к себе ненужное внимание критикой журналистов и блогеров, которые приезжают в Чувашию «писать, не знаю, о чем и о ком». Глава региона тогда обмолвился о том, что их нужно «мочить» - не в прямом смысле, а «рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают». Однако эта оговорка уже никого не интересовала. А позже масла в огонь общественного недовольства подлило видео в Сети, на котором видно, как Игнатьев, высоко держа ключи от новой пожарной машины, заставляет подпрыгивать за ними сотрудника МЧС. Попытка свести эпизод к «дружеской шутке» не удалась: чиновника исключили из «Единой России», а затем уволили с поста. Путин тогда заявил, что у Игнатьева нет чувства уважения к людям.

Вместе с тем, формулировка об утрате доверия при отставке госслужащих обычно используется при подозрениях в коррупции, отмечали эксперты.

