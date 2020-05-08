Адвокат: Договоры купли-продажи и найма таскать не нужно

«Что такое Судебно-экспертная палата? Это какое-то ООО, видимо. Это частное мнение каких-то практикующих юристов. Это не закон. Комментировать это бесполезно, потому что это не нормативный документ. Никакой необходимости таскать с собой договор купли-продажи квартиры нет. И требовать его никто не в праве», - подчеркнул правовед.

Да и проблемы такой нет, добавил он.

«Я проезжал все эти посты. Проверки выборочные, рекомендательные, полиция ведет себя корректно. Достаточно объяснить цель поездки. Документы при себе желательно иметь. Но с этим проблем тоже не возникает. Если вы за рулем, то есть набор документов, который вы обязаны иметь при себе, - заметил Тарло. - Приезжие, которые в Москве снимают квартиры, обязаны регистрироваться. Это тоже указывается в документах. Но даже если нет документов, вас просто опросят и порекомендуют оставаться дома. У нас нет тотального контроля, комендантского часа».

Напомним, ранее режим самоизоляции в Москве продлили до конца мая.

