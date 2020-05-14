Адвокат посоветовал пассажирам метро носить маски и не качать права
Вице-президент Федерального союза адвокатов России в эфире НСН рассказал, как поступать людям, которых не пускают в метро.
Сотрудникам метрополитена Санкт-Петербурга разрешили не пускать пассажиров без средств индивидуальной защиты и отказывать в продаже билетов. Об этом сообщает ТАСС.
Вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло в эфире НСН рассказал, как поступать в такой ситуации людям, которые хотят попасть в метро.
«Как быть людям? Купить маски или сшить самим. Речь идет об общественной безопасности. Не все прописано в законах, но нужно понимать, что это пандемия. За мою жизнь, мне 62 года, такое впервые. Это реальность, мы видим, что люди умирают как от заболеваний, связанных с коронавирусом, так и от самого коронавируса. Мы видим, что больницы переполнены. Государство обязано предпринимать меры по защите всех граждан. Люди без масок представляют опасность для окружающих, если они инфицированы. И сами они подвержены. Даже если один заболеет, это не является их личным делом, потому что любой заболевший бежит сразу в поликлинику, и ему обязаны оказать помощь. Ему обязаны предоставить врача, медсестру, выделить койку, постирать белье, подключить к аппарату ИВЛ, если необходимо. Это все колоссальные затраты, которые несем мы с вами», - пояснил юрист.
Он подчеркнул, что позиция властей Северной столицы правильная, даже если она недостаточно прописана в законе.
«Люди достаточно проинформированы о режиме самоизоляции. Аналогичные меры предпринимаются во многих странах мира», - напомнил Тарло.
Напомним, с 12 мая ношение медицинских масок и перчаток стало обязательным в общественных местах, в том числе на улице, объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси. Штрафы за нарушения составят 4 тыс. рублей.
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