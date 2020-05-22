Адвокат об отработке нарушителей карантина в больницах: Незаконно, но логично
Вице-президент Федерального Союза Адвокатов России Евгений Тарло в беседе с НСН подчеркнул, что ковид-диссидентам желательно лично посмотреть на страдания людей от инфекции в больницах.
Нарушителей режима самоизоляции в Подмосковье, которые организуют массовые мероприятия, будут в качестве наказания привлекать к обязательным работам в больницах до 100 часов. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления региональной безопасности Московской области. Работы предполагают уборку территории медицинских учреждений разгрузку медикаментов, продуктов и других необходимых грузов.
Вице-президент Федерального Союза Адвокатов России Евгений Тарло в беседе с НСН поддержал подобную инициативу, но назвал ее противозаконной с юридической точки зрения.
«Я думаю, что нарушителям не понравится любое наказание, хоть штраф, хоть выговор, хоть исправительные работы, хоть тюремный срок. Естественно, исправительные работы – это более тяжкое наказание, чем штраф. Хотя от размера зависит, для кого-как. Но, в любом случае, это должно соответствовать федеральному законодательству, а я не вижу здесь никакой стыковки. Вряд ли это компетенция региональных властей. Такая норма должна быть в административном кодексе, и я не очень представляю, как это можно связать. То есть юридически я не вижу возможности применения исправительных работ. Но любой граждан, даже если такая мера будет принята, имеет право обратиться в суд, если он считает действие властей неправильными. Но повторюсь, я не вижу законодательных оснований для применения такого наказания. Хотя доля справедливости в самой идее есть, некоторые распространяют до сих пор слухи, что вируса нет, нет опасности. Пусть, кто это говорит, поработает в больницах. С точки зрения здравого смысла я понимаю логику, с точки зрения логики мне инициатива по душе, но как юрист я правовых оснований пока не вижу», – сказал он.
Ранее вице-президент Федерального союза адвокатов России в эфире НСН рассказал, как поступать людям, которых не пускают в метро из-за отсутствия средств индивидуальной защиты.
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