Скончался бывший сенатор Евгений Тарло
Ушёл из жизни вице-президент Федерального Союза Адвокатов России, экс-сенатор Евгений Тарло. Об этом во вторник, 23 июня, сообщил источник НСН в Совете Федерации.
Евгению Тарло было 62 года. Он занимал пост сенатора от Тамбовской области с 2007 по 2015 годы. После ухода из Совета Федерации стал президентом фонда «Правовое государство».
Евгений Георгиевич много лет был постоянным автором и спикером НСН на самые актуальные темы. Редакция выражает соболезнования родным и близким Евгения Тарло...
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