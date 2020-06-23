Скончался бывший сенатор Евгений Тарло

Ушёл из жизни вице-президент Федерального Союза Адвокатов России, экс-сенатор Евгений Тарло. Об этом во вторник, 23 июня, сообщил источник НСН в Совете Федерации.

Евгению Тарло было 62 года. Он занимал пост сенатора от Тамбовской области с 2007 по 2015 годы. После ухода из Совета Федерации стал президентом фонда «Правовое государство».

Евгений Георгиевич много лет был постоянным автором и спикером НСН на самые актуальные темы. Редакция выражает соболезнования родным и близким Евгения Тарло...



