Адвокат: Трудно найти что-то оправдывающее Ефремова

Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе Таганского суда. Следствие попросило отправить Ефремова под домашний арест до 9 августа. Артист заявил, что согласен с такой мерой пресечения. Напомним, актеру грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет. Между тем, ранее СМИ сообщали, что адвокаты отказываются брать дело Михаила Ефремова. По данным Mash, артист и его представители обзвонили около 50 защитников, но никто не взялся за его дело.

В беседе с НСН вице-президент Федерального Союза Адвокатов России, экс-сенатор Евгений Тарло заявил, что звонок с такой просьбой поступал и ему. При этом он подчеркнул, что ему вовсе не хотелось бы высказываться по поводу этого резонансного дела.

«Мне трудно тут найти что-то оправдывающее его. Я считаю, что это безобразие. Его [Михаила Ефремова – прим. НСН] политические взгляды мне также не симпатичны. Но, как адвокат, если бы я нуждался в деньгах сильно, взялся бы. Есть принцип такой, что любой преступник, в том числе, умышленный убийца или террорист, имеет право на адвоката. Это конституционное право. Наверное, при каких-то условиях я мог бы взяться за это дело. Но, естественно, только за деньги. А вообще мне не хотелось бы высказываться по этому делу. Что случилось, то случилось. Это трагедия. И для семьи погибшего, и для Михаила Ефремова. Мне очень жаль, что это случилось с наследником великой фамилии», - отметил собеседник НСН.