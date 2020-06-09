Адвокат: Трудно найти что-то оправдывающее Ефремова
Вице-президент Федерального Союза Адвокатов России, экс-сенатор Евгений Тарло рассказал НСН, при каких обстоятельствах взялся бы защищать Михаила Ефремова.
Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе Таганского суда. Следствие попросило отправить Ефремова под домашний арест до 9 августа. Артист заявил, что согласен с такой мерой пресечения. Напомним, актеру грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет. Между тем, ранее СМИ сообщали, что адвокаты отказываются брать дело Михаила Ефремова. По данным Mash, артист и его представители обзвонили около 50 защитников, но никто не взялся за его дело.
В беседе с НСН вице-президент Федерального Союза Адвокатов России, экс-сенатор Евгений Тарло заявил, что звонок с такой просьбой поступал и ему. При этом он подчеркнул, что ему вовсе не хотелось бы высказываться по поводу этого резонансного дела.
«Мне трудно тут найти что-то оправдывающее его. Я считаю, что это безобразие. Его [Михаила Ефремова – прим. НСН] политические взгляды мне также не симпатичны. Но, как адвокат, если бы я нуждался в деньгах сильно, взялся бы. Есть принцип такой, что любой преступник, в том числе, умышленный убийца или террорист, имеет право на адвоката. Это конституционное право. Наверное, при каких-то условиях я мог бы взяться за это дело. Но, естественно, только за деньги. А вообще мне не хотелось бы высказываться по этому делу. Что случилось, то случилось. Это трагедия. И для семьи погибшего, и для Михаила Ефремова. Мне очень жаль, что это случилось с наследником великой фамилии», - отметил собеседник НСН.
В свою очередь, адвокат Александр Почуев высказал сомнение в том, что все защитники отказываются от дела Ефремова.
«Я более чем уверен, что информация о том, что все адвокаты от него отказываются, неверная. Не может быть такого, чтобы адвокаты отказывались от защиты. Это все равно что врачи бы отказывались лечить человека, потому что он им неприятен. Мы давали клятву. Адвокат не должен отказываться от защиты при условиях оплаты его труда и обеспечения условий труда», - заявил НСН Почуев.
Напомним, ДТП произошло накануне вечером на Смоленской площади в Москве. Внедорожник Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с курьерским автофургоном. Его водитель был экстренно госпитализирован в НИИ имени Склифосовского, утром во вторник мужчина скончался. Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян. Кроме того, у него в крови обнаружены следы наркотиков.
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