Немножко отдохнем: Пять регионов России продлили нерабочие дни из-за COVID-19

По мнению Онищенко, локдаун должен был быть «сопряжен с конкретной работой» с населением, однако ее никто не проводит, а вводимые ограничения не соблюдаются. При этом по состоянию на 7 ноября в России выявлено 39 165 новых случаев коронавируса. Это несколько меньше, чем в течение прошлой недели, когда каждый день фиксировалось более 40 тысяч новых заболевших.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн отметил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что делать выводы о пике заболеваемости еще рано, потому что со времени введения ограничений не прошло достаточно дней.



«Но на этой неделе еще возможен рост. Дело в том, что, даже если влияет этот локдаун, в течение которого люди прекрасно ездят в метро, в троллейбусах, не всегда пользуются масками, так как инкубационный период составляет хотя бы пять-шесть дней, а мы еще только три дня в локдауне, то еще пока не проявилось его действие.

Несмотря на то, что в Кремле продление режима нерабочих дней не одобрили, ряд политиков настаивали на необходимости дальнейших ограничений. Так, член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый в пятницу, 5 ноября заявил, что локдаун в России следовало бы продлить еще на неделю. Он подчеркнул, что во многих регионах цель по снижению количества заболевших COVID в течение недели не достигнута.

