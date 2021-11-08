Немножко отдохнем: Пять регионов России продлили нерабочие дни из-за COVID-19
Несмотря на завершение общероссийского локдауна, пять регионов России остались на карантине из-за сложной эпидситуации.
Режим нерабочих дней завершился по всей стране, но в пяти российских регионах граждане вынуждены остаться дома. Власти Новгородской, Томской, Челябинской и Курской областей продлили локдаун еще на неделю, а в Смоленской области ограничения будут действовать до среды, 10 ноября. В Москве неоднократно заявляли, что продлевать ковидные каникулы не планируют, и призывали не верить подобным слухам. В итоге столица, как и еще 80 регионов России, сняла большую часть ограничений, начиная с понедельника, 8 ноября. Взамен ограничений на работу власти многих регионов ввели QR-коды для посещения ресторанов, развлекательных и спортивных мероприятий.
Эксперты оценили идею общенациональных нерабочих дней по-разному. Так, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» скептически оценил идею общероссийского карантина. Он напомнил, что россияне раскупили билеты на курорты на длинные ноябрьские выходные, что, скорее всего, вызовет новый всплеск заболеваемости COVID-19 в течение 10-15 дней после локдауна.
«Локдаун ничего не изменит, а только повлечет за собой усиление переноса внутри России новых вариантов коронавируса. Россияне и без длинных выходных имеют возможность прививаться, но зато, благодаря этим самым выходным, сейчас в несколько раз увеличилось число авиарейсов на курорты в России и за рубежом», - заявил Нетесов.
В свою очередь, экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» напомнил о том, что власти регионов имеют право сами продлевать или снимать ограничения, исходя из эпидемической обстановки.
«Новгород принял решение продлить еще на неделю, но это его право, о котором говорит и президент, и его пресс-секретарь. Это исповедуется буквально с самого начала, что в зависимости от конкретной обстановки регионы принимают то решение, которое они в данный момент считают адекватным», - отметил он.
По мнению Онищенко, локдаун должен был быть «сопряжен с конкретной работой» с населением, однако ее никто не проводит, а вводимые ограничения не соблюдаются. При этом по состоянию на 7 ноября в России выявлено 39 165 новых случаев коронавируса. Это несколько меньше, чем в течение прошлой недели, когда каждый день фиксировалось более 40 тысяч новых заболевших.
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн отметил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что делать выводы о пике заболеваемости еще рано, потому что со времени введения ограничений не прошло достаточно дней.
«Но на этой неделе еще возможен рост. Дело в том, что, даже если влияет этот локдаун, в течение которого люди прекрасно ездят в метро, в троллейбусах, не всегда пользуются масками, так как инкубационный период составляет хотя бы пять-шесть дней, а мы еще только три дня в локдауне, то еще пока не проявилось его действие.
Несмотря на то, что в Кремле продление режима нерабочих дней не одобрили, ряд политиков настаивали на необходимости дальнейших ограничений. Так, член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый в пятницу, 5 ноября заявил, что локдаун в России следовало бы продлить еще на неделю. Он подчеркнул, что во многих регионах цель по снижению количества заболевших COVID в течение недели не достигнута.
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