Собянин: Продления нерабочих дней в Москве не будет
Период нерабочих дней в столице России не будет продлеваться после 7 ноября. Выйти в понедельник на работу позволяет стабилизация ситуации с коронавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как уточнил градоначальник, стабилизация наблюдается как в поане выявляемости инфекции, так и госпитализаций пациентов с тяжелой формой COVID-19.
«Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут», - резюмировал мэр во время посещения нового эндоскопического центра городской клинической больницы имени Буянова.
Сергей Собянин пояснил, что мегаполис вернётся с 8 ноября к обычной жизни, однако все ограничения и условия, принятые и озвученные ранее для профилактики заражения коронавирусом, сохраняются.
В этом ряду: домашний режим для горожан старшего возраста, режим удалённой работы для 30% штатного состава предприятий и компаний. Кроме того, музеи и театры можно будет посещать только при наличии QR-кодов.
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