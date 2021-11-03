Собянин: Продления нерабочих дней в Москве не будет

Период нерабочих дней в столице России не будет продлеваться после 7 ноября. Выйти в понедельник на работу позволяет стабилизация ситуации с коронавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как уточнил градоначальник, стабилизация наблюдается как в поане выявляемости инфекции, так и госпитализаций пациентов с тяжелой формой COVID-19.

«Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут», - резюмировал мэр во время посещения нового эндоскопического центра городской клинической больницы имени Буянова.