«Локдаун в тумане». В России обсуждают продление выходных после 7 ноября

Три региона вслед за Новгородской областью допустили возможность продления локдауна, однако в Кремле рассеивают туманные мысли россиян.

Новгородская область стала первым регионом России, официально продлившим локдаун до 14 ноября, ее пример оказался заразителен, однако московские и федеральные власти этого делать пока не собираются и призывают не верить слухам.

«Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность продления нерабочих дней.

Мэр Москвы Сергей Собянин также выразил надежду, что после нерабочих дней столица «будет нормально работать и жить обычной жизнью».

По его словам, эффект от локдауна можно будет оценить, «когда люди вернутся в Москву».

Песков ответил на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноября

РЕГИОНЫ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ?

При этом в Кремле подчеркивают, что региональные власти могут самостоятельно принимать решения по антиковидным мерам. И именно это они и делают.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил 1 ноября, что нерабочие дни в регионе продлятся после 7 ноября еще на неделю. 2 ноября о подобной перспективе заявили главы еще трех регионов.

«Некоторые регионы уже продлевают локдаун. Не исключено, что и нам придется пойти по этому пути, если не собьем всплеск заболеваемости», - заявил во вторник губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Губернатор Коми Владимир Уйба сказал в эфире телеканала «Россия 24», что решение о продлении нерабочих дней будет приниматься 6 ноября, отметив, что в регионе сохраняется напряженная ситуация по COVID-19.

Глава Амурской области Василий Орлов также сказал РИА Новости, что в случае необходимости в регионе будут введены жесткие меры.

«Если понадобится ввести какие-то самые жесткие меры, вплоть до локдауна, мы их обязательно введем. Никакого популизма, заигрывания с обществом здесь быть не может. Это я вам точно говорю. Я за свой рейтинг в этом плане не боюсь», - пообещал губернатор Приамурья.

Онищенко выступил против продления нерабочих дней в Москве

ОНИЩЕНКО ПРОТИВ

А вот бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в Москве не надо продлевать локдаун.

«Нет, продлевать нерабочие дни в Москве не нужно. Новгород принял решение продлить еще на неделю, но это его право, о котором говорит и президент, и его пресс-секретарь. Это исповедуется буквально с самого начала, что в зависимости от конкретной обстановки регионы принимают то решение, которое они в данный момент считают адекватным», - сказал Онищенко

При этом он посетовал, что россияне используют длинные выходные «не по назначению», едут в путешествия и наверняка «привезут что-то» с курортов.

«Да, закрытие есть, президент указ подписал, но он предполагал, что это будет сопряжено с конкретной работой. Но этой работы мы не видим. Ограничения не соблюдаются. В понедельник я на работу ехал, еще более-менее было. Сегодня ехал, уже машин более чем достаточно. А то, что уехали люди в Египет? Это что соблюдение норм, требований? Нет, конечно. Что они сюда привезут, я не знаю. Думаете, в Египте нет больных? Вот кто-то заикнулся бы о ситуации в этих курортных странах», - посетовал главсанврач.

Синоптик назвал московский туман «радиационным» и призвал не паниковать

ТУМАН ТОЖЕ ПРОТИВ

Накануне вечером на Москву неожиданно опустился густой туман, сорвавший более 180 авиарейсов и словно намекающий россиянам, что в локдаун никуда летать не надо.

Однако, как известно, наши люди способны останавливать на скаку коней и разбираться с горящими избами, так что вряд ли туман остановит их на пути к внезапному, но заслуженному отдыху.

В конце октября Forbes распространил те самые слухи, которым призывает не верить Песков. По данным издания, московские власти обсуждают три возможных сценария развития событий после 7 ноября: продлить локдаун на неделю, продлить его до конца года или «открыться 8 ноября». Все будет зависеть от ковидной статистики.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Сергей СобянинГеннадий ОнищенкоКоронавирус
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