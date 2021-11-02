«Локдаун в тумане». В России обсуждают продление выходных после 7 ноября

Новгородская область стала первым регионом России, официально продлившим локдаун до 14 ноября, ее пример оказался заразителен, однако московские и федеральные власти этого делать пока не собираются и призывают не верить слухам.

«Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность продления нерабочих дней.

Мэр Москвы Сергей Собянин также выразил надежду, что после нерабочих дней столица «будет нормально работать и жить обычной жизнью».

По его словам, эффект от локдауна можно будет оценить, «когда люди вернутся в Москву».