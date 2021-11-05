В Совете Федерации выступили за продление нерабочих дней

«На федеральном уровне продление "локдауна" было бы правильно, еще хотя бы на неделю. Уже понятно, что во многих регионах цель по снижению количества заболевших COVID (в течение нерабочих дней) не будет достигнута», — рассказал сенатор в беседе с РИА Новости.

Круглый подчеркнул, что уровень заболеваемости в большой степени зависит от самих россиян и призвал граждан соблюдать меры безопасности, носить маски и соблюдать социальную дистанцию, пишет РИА ФАН.

Нерабочие дни в России объявили с 30 октября по 7 ноября на фоне роста заболеваемости COVID-19, напоминает Ura.ru. Власти Челябинской, Курской, Брянской, Томской и Новгородской областей продлили локдаун. При этом в Кремле отметили, что на федеральном уровне новых решений о возможном продлении нерабочих дней не принималось.

