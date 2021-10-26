«Будет новый всплеск»: когда ждать «эффект» от локдауна

По его мнению, следует запретить летать самолетами тем, кто не привился от коронавируса.

«И я, и другие эксперты еще с весны этого года говорили и продолжаем говорить о том, что надо ввести новую норму – если хочет человек летать куда-то, пусть сначала привьется. Пусть авиакомпании пускают на борт только людей с COVID-сертификатами. Ведь именно из-за изменения кругов общения у нас возникают новые очаги вспышек. Как эта простая истина не может дойти до принимающих решения людей? Я этого не понимаю!» - посетовал член-корреспондент РАН.

При этом Нетесов подчеркнул, что Россия на последнем месте в Европе по охвату вакцинацией, которая сейчас важнее ревакцинации.

«Коллективный иммунитет у нас еще долго не будет достигнут из-за того, что у нас очень низкий процент вакцинированных, по последним данным – всего 36% одной дозой и 33% двумя дозами. Для циркулирующего сейчас варианта «дельта» это очень мало. Надо иметь охват вакцинацией как минимум 60%, чтобы это начало хотя бы заметно сказываться на заболеваемости. А во всех других странах такой цифрой названы и вовсе 80%. В первую очередь, нам сейчас нужно думать о том, чтобы люди первично вакцинировались, потому что у нас необычайно низкий процент вакцинирования, хуже, чем у всех стран Европы. А у нас говорят про ревакцинацию. Надо сначала поесть обычной пищи, а потом думать о черной икре», – заключил собеседник «Радиоточки НСН».