«Будет новый всплеск»: когда ждать «эффект» от локдауна
Массовые перелеты россиян в период «нерабочих» дней вызовут скачок заболеваемости, рассказал НСН вирусолог Сергей Нетесов.
Россияне собираются лететь на курорты на длинные ноябрьские выходные, из-за чего скоро будет новый всплеск заболеваемости COVID-19, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
«Локдаун ничего не изменит, а только повлечет за собой усиление переноса внутри России новых вариантов коронавируса. Россияне и без длинных выходных имеют возможность прививаться, но зато, благодаря этим самым выходным, сейчас в несколько раз увеличилось число авиарейсов на курорты в России и за рубежом, на которых люди сменят круги общения. А смена кругов общения повлечет за собой, примерно через 10-15 дней, новый всплеск заболеваемости», - сказал Нетесов.
По его мнению, следует запретить летать самолетами тем, кто не привился от коронавируса.
«И я, и другие эксперты еще с весны этого года говорили и продолжаем говорить о том, что надо ввести новую норму – если хочет человек летать куда-то, пусть сначала привьется. Пусть авиакомпании пускают на борт только людей с COVID-сертификатами. Ведь именно из-за изменения кругов общения у нас возникают новые очаги вспышек. Как эта простая истина не может дойти до принимающих решения людей? Я этого не понимаю!» - посетовал член-корреспондент РАН.
При этом Нетесов подчеркнул, что Россия на последнем месте в Европе по охвату вакцинацией, которая сейчас важнее ревакцинации.
«Коллективный иммунитет у нас еще долго не будет достигнут из-за того, что у нас очень низкий процент вакцинированных, по последним данным – всего 36% одной дозой и 33% двумя дозами. Для циркулирующего сейчас варианта «дельта» это очень мало. Надо иметь охват вакцинацией как минимум 60%, чтобы это начало хотя бы заметно сказываться на заболеваемости. А во всех других странах такой цифрой названы и вовсе 80%. В первую очередь, нам сейчас нужно думать о том, чтобы люди первично вакцинировались, потому что у нас необычайно низкий процент вакцинирования, хуже, чем у всех стран Европы. А у нас говорят про ревакцинацию. Надо сначала поесть обычной пищи, а потом думать о черной икре», – заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова, отметила, что коллективный иммунитет в России до сих пор не заработал из-за низких темпов вакцинации и изменчивости вируса. При этом она отметила, что темпы ревакцинации еще ниже.
Ноябрьские праздники продлятся в России с 30 октября по 7 ноября за счет трех «лишних» выходных дней, прибавленных указом Владимира Путина. При этом президент страны разрешил главам регионов в зависимости от ситуации с COVID-19 продлевать выходные после 7 ноября либо начинать их, не дожидаясь субботы.
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